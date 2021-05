Avis Realme 8 – Tests GSMArena.com

introduction

Realme a récemment actualisé sa gamme d’appareils de manière assez inhabituelle. Au lieu de s’efforcer de mettre à niveau d’une année à l’autre les mêmes gammes de modèles générales, l’objectif principal est de s’en tenir, aussi près que possible, à un prix donné, puis de décider simplement quelles fonctionnalités correspondent actuellement audit PDSF. Le choix et la variété au-delà sont couverts en introduisant constamment de nouveaux modèles et en les insérant de manière créative dans la gamme existante. C’est un système qui laisse derrière lui une mer déroutante d’appareils et conduit parfois à des « notes secondaires » au lieu de « mises à niveau » claires. Exemple: le Realme 8 Pro, que nous avons récemment examiné, qui a notamment gagné un nouvel appareil photo de 108 MP par rapport à son prédécesseur, mais a également perdu quelques éléments tels que le haut-parleur stéréo, le revêtement hydrofuge et la charge réduite et la résolution de selfie. Tu obtiens le point.

Le vanilla Realme 8 a été créé à peu près de la même manière – le fabricant a commencé avec le prix de vente conseillé de 210 $, soit environ le PDSF de son prédécesseur et s’adaptait à tout ce qu’il pouvait dans le budget. Heureusement, contrairement au Realme 8 Pro ou au Realme 8 5G, qui ont dû faire des compromis pour leurs fonctionnalités respectives de caméra 108MP et de titre 5G, le vanilla Realme 8 est, sur le papier, une mise à niveau directe.

Les spécifications de Realme 8 en un coup d’œil:

Corps: 160,6 x 73,9 x 8,0 mm, 177 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

160,6 x 73,9 x 8,0 mm, 177 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: Super AMOLED 6,40 « , 1000 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 411 ppp; affichage permanent.

Super AMOLED 6,40 « , 1000 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 411 ppp; affichage permanent. Chipset: Mediatek Helio G95 (12 nm): Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4.

Mediatek Helio G95 (12 nm): Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,3, 119, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,3, 119, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,0 « , 1,0 µm.

16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,0 « , 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyro-EIS; : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 30 W, 50% en 26 min, 100% en 65 min (annoncé).

5000mAh; Charge rapide 30 W, 50% en 26 min, 100% en 65 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Eh bien, un cas contraire pourrait théoriquement être fait pour la perte du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, nous prendrions personnellement le nouveau panneau Super AMOLED du Realme 8 tous les jours, avec ses noirs parfaits et une luminosité maximale de 1000 nits annoncée.

Le nouvel écran est sans doute le plus grand changement par rapport à la version mondiale du Realme 7. Le nouveau Realme 8 emprunte également sa caméra principale Quad-Bayer 64MP à la version asiatique du Realme 7, ce qui constitue une autre mise à niveau par rapport à l’unité 48MP au niveau mondial. maquette. Le lecteur d’empreintes digitales est désormais un lecteur sous-écran plus tendance au lieu d’une unité traditionnelle montée sur le côté.

Mis à part cela et quelques détails plus petits ici et là, le Realme 8 conserve avec succès la plupart des autres aspects du Realme 7, comme le chipset Helio G95, la batterie 5000mAh et la charge 30W – tous entassés dans un corps plus petit et plus léger que l’année dernière. Couleur nous impressionné. Mais, avant de continuer avec la tournée de conception, nous devrions commencer par l’emballage de vente au détail et son contenu.

Déballage

Les boîtes lumineuses, jaunes et accrocheuses ont principalement été la norme pour les téléphones Realme récents. Le Realme 8 ne fait pas exception. Au-delà du choix de couleur particulier, il n’y a rien de spécial dans la boîte en deux pièces. Il est beau et robuste et un berceau interne en plastique pour le téléphone lui-même. Il n’y a rien à redire.

Le paquet d’accessoires est assez riche. C’est-à-dire que vous obtenez un boîtier en TPU souple transparent, vous pouvez donc commencer à utiliser le Realme 8 tout de suite. Le chargeur que vous obtenez est une unité Dart de 30 W. Cela vient avec un câble USB de type A à type C. Il s’agit d’un câble spécial, conçu pour résister à la pleine sortie 5V @ 6A du chargeur. Il dispose également d’une broche de données supplémentaire pour la communication et la négociation avec le téléphone. Vous devez vous en tenir à cela, sinon vous serez limité à 5V @ 2A du chargeur fourni avec un câble ordinaire. C’est l’un des inconvénients de l’utilisation d’une technologie de charge propriétaire.