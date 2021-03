introduction

Si la série Realme précédente est quelque chose à faire, nous ne devrions pas nous attendre à des suites directes avec des mises à niveau à part entière. Le plus souvent, nous aurions une vision légèrement différente de la génération précédente avec une nouvelle fonctionnalité de point culminant – quelques pincements ici, quelques réductions là-bas, et probablement le même prix. Et c’est ce qu’est le Realme 8 Pro.

La mise à niveau la plus notable du nouveau Realme 8 Pro par rapport au Realme 7 Pro est le nouvel appareil photo principal 108MP, qui promet non seulement des photos et des vidéos de haute qualité jour et nuit, mais il devrait également nous donner un zoom 3x sans perte grâce à de nouveaux binning et traitement. algorithmes. Le reste des vivaneaux reste le même – un ultra-large 8MP, une macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP.

Le Realme 8 Pro présente également un nouveau design adhérent avec un panneau arrière sablé froid.

Le reste est à peu près le même. Il conserve le même écran Super AMOLED de 6,4 « 1080p, la même puce Snapdragon 720G, ainsi que la même batterie de 4500 mAh.

Il y a aussi quelques coupures. Le Realme 8 Pro n’a qu’un seul haut-parleur, il se charge un peu plus lentement à 50W et la résolution de la caméra selfie a été réduite de moitié. Curieusement, le revêtement hydrofuge a également disparu.

Eh bien, nous ne savons pas comment se sont déroulés les processus de réflexion lors de la création du Realme 8 Pro, mais nous ne sommes pas de grands fans de ces déclassements. J’espère que le nouvel appareil photo et son zoom sans perte 3x compenseront les omissions, et le nouveau design est également une amélioration.

Aperçu des spécifications de Realme 8 Pro:

Corps: 160,6 x 73,9 x 8,1 mm, 176 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

160,6 x 73,9 x 8,1 mm, 176 g; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: Super AMOLED 6,40 « , 430 nits (typ), 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 411ppi; affichage permanent.

Super AMOLED 6,40 « , 430 nits (typ), 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 411ppi; affichage permanent. Chipset: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,3, 119˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 108 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,3, 119˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,0 « , 1,0 µm.

16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,0 « , 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30fps, 1080p à 30/60/120 / 480fps, 720p à 960fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS.

: 4K à 30fps, 1080p à 30/60/120 / 480fps, 720p à 960fps, gyro-EIS; : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS. Batterie: 4500mAh; Charge rapide 50 W, 50% en 17 min, 100% en 47 min (annoncé).

4500mAh; Charge rapide 50 W, 50% en 17 min, 100% en 47 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm.

Le Realme 8 Pro offre de nombreuses fonctionnalités à valeur ajoutée telles qu’une prise jack 3,5 mm, NFC et même un emplacement microSD dédié en plus de la prise en charge de la double SIM.

Le Realme 8 Pro ne semble pas être une mise à niveau par rapport au Realme 7 Pro, pas même au Realme 6 Pro. Mais il offre un bon choix de fonctionnalités à un prix raisonnable, ce qui devrait suffire à en faire un bon concurrent sur le marché actuellement sursaturé.

Déballage du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro arrive dans une boîte jaune familière et a le contenu habituel. Il existe un chargeur SuperDart 65W et un câble USB-A-vers-C qui peuvent gérer la charge à 6,5A. L’adaptateur secteur est un peu surqualifié pour le travail car le Realme 8 Pro prend en charge jusqu’à 50W de charge, mais nous supposons qu’il faut regrouper les chargeurs que vous avez en stock plutôt que de fabriquer des chargeurs plus récents de qualité inférieure.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez également un étui en silicone transparent qui offrira une protection et une adhérence supplémentaires si vous en avez besoin. Cela rendra le Realme 8 Pro mince plus épais et prendra une partie de sa fraîcheur, cependant.