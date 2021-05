Avis Realme 8 5G – Tests GSMArena.com

introduction

Le Realme 8 5G est une autre des suites étranges du fabricant. Il semble qu’il soit censé être le successeur du Realme 7 5G, et pourtant il a quelques déclassements. Mais il y a une bonne raison à cela: il vise à être le téléphone 5G le moins cher du monde.

Outre sa revendication 5G, le Realme 8 5G est un smartphone d’entrée de gamme très équilibré. Il offre un écran LCD 90Hz 1080p, une puce Dimensity 700U 5G capable, il y a une triple caméra à l’arrière, une batterie de 5000mAh avec une charge de 18W, et tout cela est enveloppé dans un beau corps.

Le Realme 8 5G est au prix de 179 € pour les lève-tôt, tandis que son prix officiel est de 199 €. C’est en effet pas cher, notamment moins cher que le Realme 7 5G à 279 €. De toute évidence, certaines fonctionnalités devaient disparaître.

Le Realme 8 5G dispose d’un écran 90Hz et Dimensity 700U avec 64 Go de stockage de base, tandis que le modèle précédent avait un écran 120 Hz et la puce Dimensity 800U avec un GPU un peu plus puissant et une mémoire de base de 128 Go. Le Realme 7 5G avait également une caméra ultra-large 8MP supplémentaire, des ports étanches à l’eau et une protection Gorilla Glass. Eh bien, ces choses ont disparu, maintenant.

Quoi qu’il en soit, l’ère 5G est à nos portes et les téléphones 5G deviendront souhaitables le plus tôt possible, afin que nous puissions comprendre l’attaque précoce de Realme sur le segment budgétaire. C’est probablement le marché qui vend le plus de téléphones. Et le Realme 8 5G, même avec les réductions, semble être un smartphone équilibré.

Aperçu des spécifications de Realme 8 5G:

Corps: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm, 185 g; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

162,5 x 74,8 x 8,5 mm, 185 g; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: LCD IPS 6,50 « , 90 Hz, 480 nits (typ), 600 nits, résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 405ppi.

LCD IPS 6,50 « , 90 Hz, 480 nits (typ), 600 nits, résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 405ppi. Chipset: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 et 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 et 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 26 mm, PDAF; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 1,8, 26 mm, PDAF; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2.1, 26 mm (large).

16 MP, f / 2.1, 26 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 ips; : 1080p à 30 ips. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 18W.

5000mAh; Charge rapide 18W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC; Prise jack 3,5 mm.

Nous aurions aimé conserver au moins les ports scellés à l’eau et le Gorilla Glass, mais personne ne peut le faire, évidemment. Eh bien, c’est ce que c’est, et à ce prix – nous supposons que c’est compréhensible. Alors, sans plus tarder – déballons cette chose.

Déballage du Realme 8 5G

Le Realme 8 5G est livré dans l’une des boîtes jaunes signature du fabricant. À l’intérieur, vous trouverez un adaptateur secteur de 18 W, un câble USB-C et un étui transparent souple.

Le téléphone dispose également d’un film protecteur pré-appliqué en usine, mais nous nous en sommes débarrassés rapidement – il est assez facile de se salir.