Avis | Raphael Warnock : J’entends encore la voix de mon père

Papa et ses assistants ont tous vécu pour raconter l’histoire. Et dis-le que papa l’a fait, après être entré dans le ministère paroissial dans la quarantaine – encore et encore dans ses sermons, racontant la grâce et la miséricorde de Dieu.

Je suis venu au monde le 23 juillet 1969, 11e enfant de notre grande famille recomposée. Je n’ai jamais été obligé de céder ma place dans le bus à un passager blanc, comme mon père l’avait été. Quand il a raconté l’histoire à ses enfants, papa n’a jamais semblé amer. C’est à son église que j’ai appris à réciter le serment d’allégeance. En papa, j’ai vu un vrai patriote qui aimait son pays malgré ses défauts, un homme qui n’a jamais perdu la foi que son pays trouverait un jour le moyen d’être à la hauteur de ses idéaux.

Tous les garçons de notre famille ont aidé d’une manière ou d’une autre dans l’entreprise de transport de papa (bien que mes frères aînés aient toujours prétendu que je n’étais pas obligé de travailler autant qu’eux). Au moment où j’étais assez vieux pour aider, les affaires de papa se concentraient principalement sur les voitures abandonnées, récupérant leur métal au chantier sidérurgique local en échange d’argent. Papa laissait ses cartes de visite, avec son numéro de téléphone et le message « We Buy Junk Cars » en grosses lettres, sur de vieilles voitures.

Homme brillant et autodidacte, mon père a même imaginé son propre système de poulies pour charger les voitures sur le camion et les empiler les unes sur les autres. Comment papa a conçu et construit différentes versions de ces systèmes de poulies – en soudant ensemble des pièces de rechange en acier à l’arrière d’un vieux camion Mack, en soulevant, chargeant, empilant et transportant des voitures en toute sécurité – le tout sans aucune formation formelle en ingénierie ou en physique et sans incident, déconcerte mon esprit à ce jour. Il a emmené les vieux véhicules dans une petite propriété qu’il possédait hors des sentiers battus, à côté d’une voie ferrée. Il a ensuite récupéré les pièces métalliques et les a apportées à Chatham Steel Corporation en ville contre de l’argent. C’était un travail exténuant, et parfois il était si fatigué quand il rentrait chez lui qu’il fermait les yeux pendant qu’il mâchait à table. Et ce n’était que l’épuisement de son travail quotidien.

Son travail de pasteur comportait ses propres exigences de temps et de responsabilités. Il a prêché avec clarté et feu. Utilisant souvent des illustrations vives et rappelant les défis, les quasi-accidents et les histoires de survie miraculeuses de sa propre vie, papa a parlé d’un Dieu qui marche à vos côtés à travers les moments sombres et les vallées dangereuses de la vie. Celui qui ne nous abandonne jamais, surtout ceux qui se sentent oubliés, rejetés et perdus dans un monde méchant et froid. Le junkman qui soulevait les voitures abandonnées en semaine, voyant leur valeur, soulevait les gens brisés le week-end, les convainquant de la leur.

Les encouragements et le modèle qu’il m’a donnés m’ont poussé à devenir le premier diplômé universitaire de ma famille. Je suis allé au Morehouse College, l’alma mater du révérend Dr. Martin Luther King Jr., et je suis finalement devenu le pasteur de l’église baptiste d’Ebenezer, où il a prêché. Je me souviens à quel point papa était fier lorsque les membres de cette église m’ont massivement élu pour servir en juin 2005. J’ai pris le téléphone, lui ai souhaité une bonne fête des pères et lui ai annoncé la nouvelle. Ma sœur m’a dit plus tard qu’il était tellement ému qu’il a pleuré.