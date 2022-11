Avis Rad Power RadRunner 2

En un coup d’œil Avantages Grand porte-bagages

Convient aux cyclistes de petite taille

Moins cher qu’un vélo cargo Les inconvénients Peut être à l’étroit pour les cavaliers plus grands

Affichage très basique

Seule vitesse Notre avis Le RadRunner 2 est un vélo utilitaire électrique qui tente de tout faire, mais en essayant d’être tout pour tout le monde, il tombe inévitablement. Bien qu’il plaise aux premiers acheteurs à la recherche d’un vélo électrique peu coûteux pour transporter des bagages (ou une deuxième personne) et aux cyclistes à petit budget, ceux qui souhaitent se déplacer, faire du tout-terrain ou faire du tourisme trouveront de meilleures options disponibles.

Prix ​​lors de l’examen

1499 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Rad Power Bikes RadRunner 2

Le vélo électrique en tant que catégorie de produits est, dans l’ensemble, assez nouveau. Sa popularité explose, d’autant plus que Joe Public recherche une option de transport alternative pour les trajets courts, il semble que le marché de ces vélos ne fera que continuer à croître.

Mais bien qu’ils soient nouveaux, leurs designs et niches ne le sont pas, étant ceux du vélo “traditionnel” et de ses archétypes. Parmi ceux-ci, c’est le vélo utilitaire qui a tout à gagner de l’électrification. Pour les coursiers de petites entreprises, les parents avec enfants et plus encore, la possibilité de déplacer facilement une petite (mais lourde) cargaison avec un effort relativement minimal est la bienvenue.

Ce n’est pas un fait qui a échappé aux fabricants de vélos électriques, et une pléthore d’options utilitaires sont disponibles. Le RadRunner 2, qui coûte 1499 $ US / 1349 £, se positionne comme un touche-à-tout, capable de fonctionner comme à peu près n’importe quel type de vélo tout en étant un transporteur de fret capable. Son marketing le vante même comme faisant partie de quelque chose de tout à fait nouveau, à savoir le style « cyclomoteur », facile à parcourir.

Arrive-t-il à en faire assez pour mériter une recommandation ? Continuez a lire pour le commentaire complet.

Caractéristiques et conception

Style cyclomoteur

Beaucoup d’accessoires optionnels

Conçu pour les tailles moyennes

Le vélo utilitaire, en règle générale, ne suit pas les mêmes principes de conception que le vélo “standard”. Il n’est pas nécessaire de produire quelque chose de souple et d’élégant qui pourrait être aussi à l’aise sur les Champs d’Elysée que sur Ordinary Street – c’est plutôt la robustesse et la taille du rack qui comptent.

Même sur ces mérites, le RadRunner 2 est un client légèrement étrange. Tout d’abord, et exceptionnellement, il est conçu pour s’adapter à une gamme de hauteurs “moyennes”, allant de 150 cm à 188 cm. Cela doit être applaudi car de nombreux vélos électriques en particulier laissent de côté le club des moins de 160 cm, mais cela introduit une gamme de compromis.

À 177 cm, approchant les limites supérieures de l’ajustement, j’ai trouvé que le vélo était difficile à régler dans une position de conduite confortable entre le guidon et la selle. Cela a fait un trajet à l’étroit en général, bien que ceux qui ont des jambes plus courtes puissent ne pas rencontrer le même problème. Un ami à 150 cm était ravi de trouver un vélo qui n’était pas trop grand – donc les perceptions de cela peuvent être fortement faussées par la hauteur.

Cependant, c’est pourquoi d’autres fabricants proposent des tailles de cadre différentes. Mais, comme Cowboy, Rad Power ne fait pas cela. C’est un vélo à taille unique

Le grand porte-bagages robuste peut être personnalisé avec un certain nombre d’accessoires différents fournis par Rad Power, notamment pour transporter un passager supplémentaire si vous le souhaitez (avec le siège supplémentaire pour 99 $ / 89 £). C’est ce qui définit en partie le style « cyclomoteur » et la position de conduite – qui nécessite un dos anormalement droit. Ceci, avec le prix, rendra automatiquement ce vélo intéressant pour ceux qui roulent régulièrement avec une cargaison, car il n’y a presque rien de disponible pour ce genre de prix.

Sean Cameron / Fonderie

Deux couleurs sont disponibles, le noir et le vert forêt, et bien que les deux soient assez agréables, elles ne feront certainement pas tourner les têtes dans la rue.

Au-delà de l’ajustement, ce qui se démarque du RadRunner 2, c’est la batterie, qui se trouve derrière la tige de selle. Il y a des années, cela était généralement accepté comme le seul endroit où il pouvait aller, mais de nos jours, la plupart des fabricants intègrent la batterie dans le cadre pour un look plus élégant.

Sean Cameron / Fonderie

La taille de la batterie ainsi que la conception généralement volumineuse apportent également un autre compromis : le poids. À 29 kg, les dimensions relativement réduites du RadRunner 2 démentent son poids. Si vous êtes un navetteur, cela peut automatiquement signifier chercher ailleurs, en particulier pour ceux qui emportent leur vélo avec eux dans les transports en commun.

La batterie est fixée en permanence au cadre et ne peut pas être retirée, et la “puissance” du vélo est activée par la clé.

Les performances de freinage avec les freins à disque mécaniques Tektro étaient généralement bonnes, étant serrées et réactives en général, même à des vitesses plus élevées.

Un choix intéressant fait avec la conception du RadRunner 2 est le choix des pneus. En règle générale, différents profils de pneus correspondent à différents types de terrain, les pneus fins étant destinés à la route et les pneus plus épais aux conditions tout-terrain. Dans cet esprit, le RadRunner 2 est un vélo de route doté de pneus très épais et qui ouvre ainsi sa propre voie. Il y a bien sûr des inconvénients à cela, principalement le fait qu’il y a une bonne résistance sur l’asphalte.

Sean Cameron / Fonderie

Cela signifie que rouler sur les pavés est un peu plus amorti, mais il semble que les vélos « gros pneus » deviennent de plus en plus courants sur la route. D’autres vélos électriques autour de ce prix conçus pour une utilisation sur route n’ont peut-être pas la polyvalence du RadRunner 2, mais ils sont plus faciles à conduire, surtout lorsque la batterie est épuisée.

Une autre inclusion qui pourrait être considérée comme quelque peu étrange est le système à engrenage unique. Là où une option plus typique peut contenir au moins une option à cinq ou sept vitesses, le RadRunner 2 est à une seule vitesse (avec un dérailleur pour tendre la chaîne – quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant).

Sean Cameron / Fonderie

C’est peut-être une conséquence du fait d’avoir atteint un prix budgétaire, mais il est regrettable de ne pas voir un système d’engrenage plus typique inclus. Les navetteurs qui montent régulièrement des collines à vélo trouveront le manque de flexibilité ici comme un problème, car cela peut faire de chaque trajet une corvée.

L’affichage est clairement destiné à réduire les coûts aussi. Là où certains écrans de vélo électrique affichent une variété d’informations utiles, le RadRunner 2 n’affiche presque rien.

Sean Cameron / Fonderie

La puissance restante de la batterie et le niveau d’assistance actuel sont indiqués via des rangées de LED, et des boutons sont disponibles pour augmenter l’assistance, la diminuer et activer le phare inclus, rien de plus et rien de moins. Il n’y a aucune différenciation entre les boutons tactiles, vous devez donc les regarder pour changer les niveaux d’assistance pendant le cyclisme, et ils ont besoin d’une bonne poussée pour s’activer.

Les personnes à la recherche d’un porte-charge à petit budget ne trouveront probablement pas cela trop problématique, mais d’autres vélos à ce prix ont de bien meilleurs affichages. (Vous pouvez passer à un écran LCD pour 95 $ / 85 £.)

Il est possible de faire assembler le vélo à votre porte après la livraison en tant que service complémentaire, et cela peut valoir la peine de payer pour ce privilège. Bien que les plus techniques puissent trouver que ce n’est pas un problème, nous avons trouvé le RadRunner 2 relativement complexe à assembler, les ailes en particulier s’avérant difficiles.

Performance

Alors, à quoi ressemble le vélo? C’est bien sûr la grande question, à laquelle la réponse est : plutôt bien. Bien que légèrement non descriptif comme réponse, cela signifie que le RadRunner 2 est très moyen à piloter.

Un point positif au départ est le confort, la selle épaisse est conçue pour absorber les bosses et les bosses de la route et le fait en toute confiance. Les pavés en particulier, aidés par les gros pneus, se sont révélés relativement confortables à rouler.

Sean Cameron / Fonderie

L’image avec le moteur est un peu moins positive, mais pas entièrement négative. Un capteur de cadence est utilisé (s’activant avec le mouvement des pédales) et il est quelque peu raffiné avec son réglage. Il n’envoie pas le pilote dévaler avec un simple mouvement des pédales et, de même, ne répond pas par une secousse suite à une forte poussée. Au lieu de cela, il correspondra généralement à la vitesse souhaitée et n’offre aucune surprise.

Il aurait peut-être été possible de produire quelque chose avec un peu plus de finesse, mais pour le prix, cela fait le travail. Bien qu’il y ait un vrombissement produit, il n’est qu’occasionnellement gênant et quatre niveaux de puissance sont proposés.

Bien sûr, je ne peux parler que de la version britannique : le modèle américain a un moteur de 750 W beaucoup plus puissant et va plus vite.

La vitesse maximale du vélo est de 15,5 mph au Royaume-Uni et dans l’UE, passant à 20 mph (32 kmh) aux États-Unis, le modèle examiné étant la version vendue au Royaume-Uni et dans l’UE. Entre la position de conduite requise, la possibilité de transporter des passagers supplémentaires et la catégorie « cyclomoteur » attribuée, on a l’impression que le vélo a été conçu pour ceux qui veulent des performances « électriques » plutôt que des performances « traditionnelles ».

Si vous cherchez à utiliser le vélo avec le réglage de puissance le plus élevé pour vous rendre dans les magasins et que vous ne prévoyez pas de faire des trajets plus longs, le RadRunner 2 vous conviendra bien. Si vous cherchez quelque chose à utiliser pour la conduite hors route ou pour des trajets routiers plus longs, il existe de meilleures alternatives.

Avec une autonomie allant jusqu’à 88 km / 45+ miles, l’autonomie semble être une force particulière du RadRunner 2. Mais bien sûr, l’image change dans le monde réel. De nombreux facteurs peuvent affecter le nombre de kilomètres parcourus par la batterie, notamment la température, la charge de conduite et le poids du cycliste.

Dans cet esprit, bien que le RadRunner 2 ne puisse pas atteindre la longueur maximale indiquée, nous avons parcouru environ 30 km (19 miles) avant que la batterie ait besoin d’être rechargée. Cela suffira pour de nombreux trajets, mais ceux qui ont besoin de plus d’endurance devraient probablement chercher ailleurs. Une charge complète de la batterie a pris environ cinq heures.

Prix ​​et disponibilité

Le RadRunner 2 est disponible directement auprès de Rad Power avec des prix à partir de 1499 $ / 1349 £.

À partir de sont les mots clés ici. Comme Rad Power tient à le souligner, il existe des dizaines d’accessoires que vous pouvez acheter, des porte-bagages et des paniers avant aux sièges pour enfants et aux poignées de maintien du passager, en passant par la mise à niveau de l’écran LCD et le siège du passager mentionnés précédemment. Ceux-ci peuvent augmenter considérablement le prix, même s’il est agréable d’avoir les options là-bas.

Si vous voulez savoir quelles sont les alternatives, eh bien, vous aurez du mal à trouver d’autres vélos utilitaires à ce prix.

Ceux au Royaume-Uni pourraient regarder le Raleigh Array de 1399 £ légèrement plus cher qui a un style plus conventionnel, une gamme de citations supérieure, un panneau de commande OLED et devrait être plus largement réparable.

Il y a aussi la Carrera Impel de Halfords qui commence à 1 000 £, a une gamme de prix plus importante et un certain nombre d’options de personnalisation.

Pour en savoir plus, lisez notre tour d’horizon des meilleurs vélos électriques.

Verdict

Libérer n’importe quel appareil, sans parler d’un vélo électrique, qui essaie de tout faire est une tâche délicate. Il y a de fortes chances que même s’il fera bien certaines choses, il ne tiendra jamais tout à fait sa promesse à long terme.

Je suis bien conscient que d’autres critiques ont adoré le RadRunner 2 (principalement aux États-Unis, il faut le dire). Pour moi, au Royaume-Uni, ce touche-à-tout est un maître de rien.

Si vous voulez spécifiquement qu’un vélo électrique utilitaire remplace votre voiture pour de courts trajets – peut-être pour les magasins ou pour emmener un enfant à l’école – alors il transportera votre cargaison avec bonheur, et a une conduite confortable et des pneus robustes et rassurants. Mais si vous l’envisagez pour les trajets quotidiens, il est tout simplement trop lourd et pourrait bien ne pas offrir une autonomie suffisante. Ceux qui préfèrent la conduite hors route voudront quelque chose avec des engrenages.

