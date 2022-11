Avis | “Racisme” sans racistes

La rime est intelligente, mais la rime n’est pas la réalité. Il y a eu récemment des progrès politiques significatifs, voire sismiques, dans le genre de mépris pour les Noirs qui nous empêcherait de réussir. Combien de membres du Congrès, de l’un ou l’autre des principaux partis, sont ouvertement opposés au succès des Noirs, ou même montrent le moindre signe de vouloir que les Noirs « restent à leur place » ? Les tentatives républicaines de supprimer le vote noir peuvent être grotesques, mais elles parlent d’elles-mêmes : une tentative pragmatique nauséabonde de supprimer les votes démocrates, basée sur un calcul selon lequel les Noirs votent presque tous démocrate. Cette attitude n’a pas, par exemple, empêché le GOP de nommer un homme noir spectaculairement mal qualifié, Herschel Walker, au Sénat. C’était un choix épouvantablement froid et honteux, mais pas basé sur un engagement plus large à limiter l’influence des Noirs dans la société.

En d’autres termes : même si nous souhaitons que l’Amérique fasse plus pour aider les Noirs – y compris ceux qui demandent des réparations pour l’esclavage – rien ne prouve que ce qui freine ces efforts soit un consensus selon lequel les problèmes des Noirs sont simplement la faute des Noirs. Par exemple, l’article sur le racisme environnemental auquel j’ai fait référence affirme que de telles perceptions entravent les efforts sérieux visant à réduire la probabilité que les Noirs aient à vivre au milieu d’une pollution toxique. Cependant, il offre peu de preuves, et c’est une affirmation fragile. L’aiguille de l’opinion sur les pauvres et la responsabilité personnelle a considérablement évolué depuis le XIXe siècle à la Dickens.

Les notions sur la suprématie blanche exprimées comme «ce que veulent les Blancs», comme s’ils étaient une masse indiscernable avec un programme sinistre, sont des bavardages, pas des analyses. Si vous pensez vraiment que le sentiment anti-noir aujourd’hui est plus fort que ce qu’était le sentiment anti-irlandais et anti-juif il y a 100 ans, vous feriez mieux d’apporter votre jeu A.

Et avec ça je passe à

C) Il n’est pas clair non plus que ce message “Ce n’est pas notre faute” scellera un jour l’accord. Les gens intelligents le brandissent depuis plusieurs décennies maintenant, et pourtant ce sont beaucoup des mêmes personnes qui insistent sur le fait que l’Amérique “ne veut pas parler de race”. L’Amérique parle en fait de race de manière plutôt obsessionnelle. Mais apparemment pas de la manière dont ces gens le voudraient – ​​et la question est : quel est le plan de jeu pour améliorer cela ?

Ce sont des problèmes comme A, B et C qui me laissent si faiblement engagé à instruire les Blancs sur le fait que le racisme, généralement dans le passé, est la raison des inégalités que nous luttons pour surmonter aujourd’hui. Il y a une certaine satisfaction à transmettre ce mantra. Vous savez que vous avez fait la bonne chose à un niveau de base. Mais c’est une approche plutôt aveugle pour améliorer la vie des Noirs. Si nous sommes un peuple fort, il n’y a aucune raison d’être si concentré sur le fait que les Blancs sachent si ce n’est pas notre faute ou non.

De mon point de vue, si trois choses arrivaient, l’Amérique noire serait un nouveau monde.

Premièrement, la guerre contre la drogue doit prendre fin. Cela encourage un marché noir de la drogue qui éloigne naturellement les personnes de couleur mal desservies du travail légal, et cela favorise des rencontres entre les Noirs et les flics qui, à moins de cette «guerre» totalement ratée, n’auraient aucune raison de se produire.

Deuxièmement, en particulier dans les écoles pour les enfants les moins favorisés, la lecture devrait être enseignée via un enseignement basé sur la phonétique, car elle s’est toujours avérée être la meilleure méthode pour les enfants qui ne viennent pas de maisons bordées de livres, de toutes les races.