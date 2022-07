Avis | Qu’y a-t-il de mal à avoir des enfants compétitifs ?

(Pour être juste envers mes enfants, je dois dire ici que je peux aussi être assez compétitif. J’ai choisi mon programme de conditionnement physique en grande partie parce qu’il est basé sur un système de points impliquant la fréquence cardiaque. J’aime accumuler des points et voir combien de points tout le monde monte dans le classement parce que je veux être la fille avec le plus de points. J’ai 40 ans. Je ne dirais pas que je suis fier de ce trait particulier, mais je ne le suis pas ne pas Fier de ça.)

Il existe une branche de la psychologie appelée psychologie du développement évolutif qui découle des travaux de Charles Darwin, et selon cette branche, explique Sally Hunter, professeure agrégée clinique d’études sur l’enfant et la famille à l’Université du Tennessee à Knoxville, la compétitivité peut avoir des origines évolutives. Dans le passé, dans des scénarios où les ressources étaient rares, les frères et sœurs se battaient pour rester en vie, « se disputant odieusement la survie », comme l’a dit Hunter. Cela coïncide avec quelque chose que j’ai noté précédemment, à savoir que, selon des recherches historiques, “il y a des centaines d’années, lorsque la mortalité infantile était beaucoup plus élevée, les enfants de moins de 5 ans ayant des frères et sœurs d’âge proche étaient plus susceptibles de mourir”.

Maintenant, mes enfants ne s’affrontent pas dans une bataille à somme nulle pour la survie, bien que ma fille cadette, qui a 6 ans, semble devenir plus compétitive chaque mois qui passe. Cela peut être développemental. Selon un article paru en 2013 dans le Journal of Experimental Child Psychology, une “vénérable étude” des années 1960 “a montré que les pourcentages d’enfants faisant preuve d’une ferveur compétitive dans le bon vieux jeu de cachette d’un sou (deviner dans quelle main une bille est cachée) augmentaient de près de zéro à 100 % entre 3 et 6 ans. De nombreux jeux compétitifs – et les activités compétitives en général – exigent que les participants comprennent les motivations des autres et créent des stratégies pour les battre. Comprendre que les autres ont leurs propres pensées en dehors des vôtres s’appelle la « théorie de l’esprit » et il faut des années pour que les enfants se développent.

Comme pour de nombreux traits, il est très difficile de déterminer à quel point la compétitivité est naturelle et à quel point est nourrie – la littérature, d’après ce que je peux évaluer, est partout. Particulièrement en ce qui concerne la compétition académique entre les enfants, “ce domaine de recherche est vraiment difficile, car il n’y a pas d’expériences naturelles”, a déclaré Hilary Levey Friedman, professeure adjointe invitée en éducation à l’Université Brown et auteur de “Playing to Win : Élever des enfants dans une culture compétitive.