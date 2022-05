Avis | Qui a le droit de parler à la Cour suprême ?

Ensuite, il y a l’affirmation, du Washington Post, que cette manifestation est la dernière d’une nouvelle tendance. Mais les manifestations de ce type remontent à l’ère révolutionnaire, lorsque des foules et des foules à Boston et dans d’autres villes ont protesté (et même attaqué) des responsables britanniques chez eux. Dans «Political Mobs and the American Revolution, 1765-1776», l’aîné Arthur Schlesinger raconte le «pillage du manoir du lieutenant-gouverneur Hutchinson à Boston en août 1765 pendant les troubles du Stamp Act».

Non content de vider la structure du sol au toit, «l’équipage infernal» a dispersé à l’étranger les documents historiques de Hutchinson et le manuscrit du deuxième volume de son «Histoire de la baie du Massachusetts».

Les élites patriotes, sans surprise, ont développé une théorie par laquelle ces actions étaient justifiées. “La législation inconstitutionnelle, dans la théorie whig, a créé le besoin d’autodéfense constitutionnelle”, explique le juriste John Phillip Reid dans “A Defensive Rage: The Uses of the Mob, the Justification in Law, and the Coming of the American Revolution”. ”

“Allons-nous nous soumettre à la taxation parlementaire, pour éviter les foules ?”, a demandé John Adams. « La taxation parlementaire, si elle est établie, n’occasionnera-t-elle pas des vices, des crimes et des folies infiniment plus nombreux, dangereux et funestes à la communauté ?

Adams détestait les foules. Mais même eux, pensait-il, servaient un but dans les bonnes circonstances. Ou, comme il l’a écrit dans une lettre de 1774 à sa femme, Abigail : « Ces foules privées que je déteste et détesterai. Si les troubles populaires peuvent être justifiés contre les attaques contre la Constitution, ce ne peut être que lorsque les fondamentaux sont envahis, ni alors sauf en cas de nécessité absolue, et avec une grande prudence.

Il rendait un jugement. Nous aussi. Une attaque judiciaire contre le droit à l’avortement justifie-t-elle la manifestation des juges de la Cour suprême à leur domicile ?

Il est facile de voir pourquoi les républicains disent non ; non seulement ils veulent ce résultat, mais ils sont également profondément investis dans la légitimité d’un tribunal qu’ils ont travaillé si dur à façonner. Permettre des manifestations de ce genre est contre-productif.

Mais du point de vue d’un citoyen qui croit que le droit de se faire avorter devrait être inscrit dans la Constitution — et qui n’a pas d’autre moyen de persuader, d’influencer ou même parler à un juge de la Cour suprême – c’est tout à fait logique. Même si la décision d’annuler Roe v. Wade est gravée dans le marbre, la protestation – dans leurs rues, devant leurs maisons – permet à ces citoyens de se faire entendre.

Autant la Cour suprême et ses défenseurs aimeraient prétendre le contraire, autant la Cour n’existe pas en dehors de la politique. Nous le savons à cause de son passé et nous le savons à cause de son présent. Après avoir capturé le tribunal à leurs propres fins, les élites juridiques conservatrices n’ont pas hésité à faire pression sur le tribunal pour qu’il statue en leur faveur.

C’est-à-dire qu’en évaluant les récentes manifestations, nous devons répondre à une question importante : qui a le droit de s’adresser directement à la Cour suprême ? Les élites qui façonnent la cour ou le peuple qui doit vivre sous elle ?