Avis | Qu’est-ce qu’un renversement de Roe v. Wade pourrait signifier pour les mi-parcours

Caitlin Myers, professeur d’économie à Middlebury qui a beaucoup écrit sur les questions de reproduction, était pessimiste quant à la probabilité que l’avortement fonctionne comme une question de mobilisation libérale. Elle a écrit par mail :

Le poids des impacts d’un renversement de Roe sera ressenti par les femmes jeunes, pauvres et noires vivant dans le Grand Sud et le Midwest. Leur sort mobilisera-t-il la gauche ? Je ne sais pas. Mais j’observerai que lorsque je conduis dans le Vermont libéral, je vois beaucoup de panneaux de pelouse soutenant l’Ukraine et Black Lives Matter, mais je n’en ai pas encore vu un soutenant les droits à l’avortement.

Eitan Hersh, également professeur de sciences politiques à Tufts, a noté qu’une décision de la Cour suprême annulant Roe “revigorerait l’organisation de masse à gauche”, mais, a-t-il ajouté, “il y a une mise en garde” dans la vitalité de l’infrastructure de base que la droite a construit au fil des décennies :

Même avec toutes les nouvelles sur l’avis de la Cour divulgué, je ne suis pas sûr que la plupart des démocrates comprennent à quel point un mouvement de masse à long terme et profondément organisé était derrière le changement. En plus du développement du mouvement légal conservateur et de ses stratégies de nomination, nous avons vu des militants s’organiser dans les législatures des États se préparant à ce moment, pendant des décennies. Cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de travail acharné de la part d’activistes ordinaires.

Le point de Hersh est bien compris, mais il y a un contre-argument. Au cours de ces mêmes décennies, alors que les conservateurs ont fait valoir que l’avortement était immoral et équivalait à un homicide, les spécialistes des sciences sociales ont produit discrètement mais régulièrement des rapports de recherche détaillés décrivant les avantages sociaux qui ont été stimulés par la décision Roe. De telles études ont eu une visibilité limitée en ce qui concerne le grand public, mais font surface ou refont surface maintenant que Roe fait face à un bouleversement imminent.

Dans “Abortion and Selection”, par exemple, Elizabeth Ananat, Jonathan Gruber, Phillip Levine et Douglas Staiger, économistes à Barnard, MIT, Wellesley et Dartmouth, affirment que leurs recherches fournissent “des preuves que la baisse des coûts de l’avortement a conduit à de meilleurs résultats dans le forme d’une probabilité accrue d’obtenir un diplôme universitaire, de taux plus faibles de recours à l’aide sociale et de chances plus faibles d’être un parent seul.

En conclusion, écrivent les auteurs,

Nos résultats suggèrent que l’amélioration des conditions de vie vécue par l’enfant moyen né après la légalisation de l’avortement a eu un impact durable sur les perspectives de vie de ces enfants. Les enfants qui sont « nés non désirés » avant la légalisation de l’avortement ont non seulement grandi dans des ménages plus défavorisés, mais ils ont également grandi pour être plus défavorisés à l’âge adulte.

Gruber a écrit par e-mail qu’il est, comme beaucoup d’autres, “pro-choix sur la base de la liberté reproductive des femmes”, mais trop peu de gens reconnaissent “que mettre fin au droit à l’avortement impose d’énormes coûts supplémentaires à la société”.

Gruber a poursuivi :

Les États mêmes qui s’opposent au droit à l’avortement sont ceux qui s’engagent dans des réductions d’impôts mal conçues qui les laissent sans ressources pour soutenir leurs citoyens les plus nécessiteux. Ainsi, mettre fin au droit à l’avortement, c’est fondamentalement imposer une nouvelle taxe importante à tous les citoyens pour soutenir des millions d’enfants non désirés et défavorisés – une taxe que ces gouvernements ne sont alors pas disposés à financer.

Ananat a développé un point connexe dans un e-mail :

Nous savons également, grâce à des recherches récentes qui ont suivi des femmes qui n’ont pas pu se faire avorter en vertu de nouvelles lois – parce qu’elles sont venues dans une clinique juste après au lieu de juste avant une coupure de gestation dans leur état – que c’est le cas aujourd’hui que ceux qui ont été incapables d’obtenir un avortement souhaité sont beaucoup plus susceptibles d’être pauvres dans les années qui suivent, beaucoup plus susceptibles d’être expulsées, ont une santé mentale et physique bien pire, sont beaucoup plus susceptibles d’être dans une relation abusive. Leurs enfants existants – 60 % des femmes qui demandent un avortement sont déjà mères – finissent par avoir de moins bons résultats en matière de développement. Tous ces résultats sont de mauvais augure pour leur avenir et celui de leurs enfants.

Ananat a fait valoir que le rôle de l’avortement dans les élections à venir dépend de la question de savoir si “l’énormité de cette nouvelle” s’enfonce dans le public,

en particulier compte tenu des signaux provenant de la Cour et des législatures des États d’un intérêt pour l’interdiction complète de tout ce qui affecte un ovule fécondé, y compris les chirurgies vitales telles que les grossesses extra-utérines et l’interdiction de certains types de contraception et de traitements de fertilité. Surtout pour la formation de coalitions, ces avortements médicalement nécessaires, ainsi que la contraception comme les DIU et le Plan B et les interventions comme la FIV, sont utilisés par un échantillon de femmes beaucoup plus large et plus privilégié que les femmes à faible revenu et politiquement marginalisées qui sont les plus touchés par les lois qui représentent des restrictions plutôt qu’une abolition. Et puis certains politiciens parlent de s’approprier d’autres droits garantis par Griswold, Obergefell, Loving, etc., ce qui pourrait aider un groupe encore plus large de personnes à voir le sort lié de ces droits civils.

De nombreux élus républicains légitiment les craintes libérales.

Les républicains de la Louisiana House ont approuvé en commission une législation qui appliquerait des accusations d’homicide criminel à la fois à la femme et au fournisseur d’avortement. Dans l’Idaho, Brent Crane, président du House State Affairs Committee, a annoncé le 6 mai qu’il tiendrait des audiences sur la législation interdisant la contraception d’urgence et les pilules abortives. Mitch McConnell, le leader de la minorité au Sénat, a déclaré à USA Today que si les républicains prennent le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche en 2024, une interdiction nationale de l’avortement est “possible”, notant que “en ce qui concerne la question de l’avortement, je pense que c’est assez clair où Les républicains du Sénat se lèvent. Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, était équivoque lorsqu’on lui a demandé si l’État pourrait rendre illégaux des contraceptifs comme la pilule Plan B ou les DIU : “Ce n’est pas ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment.”

Peut-être le plus inquiétant, pour ceux de gauche, Carol Tobias, présidente du National Right to Life Committee, a déclaré au Times : « Si un chien attrape une voiture, il ne sait pas quoi faire. Nous faisons.”

J’ai interrogé deux sondeurs républicains – Ed Goeas et Whit Ayres – sur les conséquences possibles d’une décision de justice annulant Roe. Leurs réponses pourraient être qualifiées de retenues.