Avis | Qu’est-ce qui motive les tireurs de masse à faire l’impensable ?

Ils élaborent un récit dont ils sont le héros. Le monde est mauvais, et ils tiendront tête au monde. Ou le monde court un danger catastrophique. Les Noirs/Juifs/Femmes nous détruisent, et ils riposteront. Ces récits alimentés par Internet ont un pouvoir d’excitation. Ils les font se sentir justes, forts et significatifs. Les personnes dont la vie se dissout dans le chaos comprendront n’importe quelle histoire en noir et blanc qui fournit de l’ordre et un but.