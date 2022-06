Avis | Qu’est-ce qui est pire : déni climatique ou hypocrisie climatique ?

Ceux qui s’efforcent de faire fonctionner les mathématiques à l’arrière, en invoquant l’élimination du carbone à grande échelle plus tard ce siècle, génèrent également une nouvelle dissonance. Nous voyons les gros titres sur Stripe et ses alliés technologiques s’engager à éliminer 925 millions de dollars – peut-être sans se rendre compte que le GIEC a déjà intégré dans presque tous ses scénarios de réchauffement inférieur le fait que, d’ici 2050, chaque année, plusieurs milliards de tonnes de carbone sera retiré de l’atmosphère. Nous hochons la tête par réflexe sur les propositions de planter un billion d’arbres, sans nous rendre compte que cela, comme l’ont souligné des climatologues comme David Ho, retarderait l’horloge du carbone de moins de huit mois aux niveaux d’émissions actuels. (De plus, les arbres brûlent, malheureusement ; l’année dernière, en fait, le carbone libéré par les incendies de forêt a dépassé celui libéré par toutes les économies du monde, à l’exception des États-Unis et de la Chine.)

Dans ce nouveau monde, il est naturel de vouloir une fable soignée, une orientation claire. Si vous deviez choisir une seule histoire à raconter, la plus descriptive est probablement celle-ci : le réchauffement va s’aggraver considérablement par rapport à aujourd’hui, avec les dommages créés principalement par les riches du monde qui frappent les pauvres du monde. Mais le changement climatique n’est pas seulement une histoire de moralité de ce genre, et la façon dont nous envisageons l’avenir à court terme n’est pas un choix simple et binaire entre deux pôles d’affiliation à l’humeur – les bonnes et les mauvaises nouvelles, l’optimisme et le pessimisme, les dommages ou la résilience. Il est susceptible de déclencher tout cela à la fois, ainsi que beaucoup de souffrance et de fragmentation sociale. Entre les pires cas (désormais peu probables) et les meilleurs cas (encore plus improbables) se trouve une vilaine confusion, à travers laquelle nous pataugeons déjà maintenant – nous frayant un chemin vers tout ce qui pourrait être qualifié, même selon des normes dégradées, comme un rivage relativement sûr.

