Avis | Qu’est-ce que cela signifie vraiment de vivre « de chèque de paie à chèque de paie » ?

Les personnes plus riches qui, d’après leurs comptes bancaires, semblent dépenser au-delà de leurs moyens, injectent probablement de l’argent dans des comptes de courtage et des versements hypothécaires, ce qui crée de la richesse immobilière. Ils peuvent recevoir des primes à d’autres moments que le premier trimestre, ce que l’institut a étudié. Et étant plus âgés en moyenne, ils ont tendance à avoir accumulé des économies sur lesquelles puiser, m’a dit David Tinsley, économiste principal à l’institut.

La bonne chose à propos des données du Bank of America Institute est qu’elles sont abondantes et objectives, contrairement aux enquêtes, qui couvrent moins de personnes et sont nécessairement subjectives. La mauvaise chose est que vous ne pouvez pas toujours dire à partir des flux financiers pourquoi les gens font ce qu’ils font et comment ils perçoivent leur propre situation.

Les sondages ont un rôle précieux, et ils sont meilleurs s’ils posent des questions objectives. J’aime l’enquête annuelle de la Réserve fédérale, qui demande aux gens comment ils paieraient une dépense inattendue de 400 $. La part de ceux qui ont déclaré qu’ils le couvriraient en espèces ou son équivalent – une indication de la solidité financière – a régulièrement augmenté, passant de 50% en 2013 à 68% l’an dernier.

La capacité des gens à couvrir une dépense imprévue augmente si vous leur donnez un peu plus de temps. Cinquante-cinq pour cent des adultes américains affirment qu’ils pourraient “certainement” trouver 2 000 dollars si un besoin inattendu survenait au cours du mois prochain, selon une enquête annuelle réalisée par l’Institut TIAA et le Global Financial Literacy Excellence Center. C’est une augmentation par rapport au quart seulement qui l’avait dit lors de l’année de crise financière de 2009.

Annamaria Lusardi, professeur d’économie et de comptabilité à l’Université George Washington qui co-dirige l’enquête, m’a dit que la fragilité financière est un problème sérieux aux États-Unis, quoi que montrent les enquêtes “de chèque de paie à chèque de paie”. “Je pense que nous devrions encore être alarmés”, a-t-elle déclaré. « La finance devient très compliquée. Il devient difficile de prendre ces décisions et très facile d’avoir des ennuis. Il y a tellement d’occasions d’être endetté et de dépenser. Et peu à sauver.

Ou comme me l’a dit le chanteur Darrell Bailey quand je l’ai rejoint chez lui à Greenville, Caroline du Sud : « J’ai vécu dur en grandissant. Je sais ce que c’est que de n’avoir rien à manger à la maison que du sucre. Je me suis toujours levé et je suis allé travailler. J’ai vécu les deux bouts. Je travaille depuis l’âge de 16 ans. J’ai 53 ans maintenant. Vous priez simplement pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Tout ce que vous pouvez faire, c’est sortir et gagner votre vie tous les jours.