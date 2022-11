Avis | Quels sont les enjeux de ces élections

Mais les électeurs doivent également tenir compte des intentions du parti qui espère reprendre le pouvoir.

Les républicains ont proposé peu de plans spécifiques pour résoudre des problèmes tels que l’inflation, l’immigration et la criminalité – et même s’ils prennent le contrôle du Congrès, il est peu probable qu’ils remportent suffisamment de sièges pour modifier considérablement la politique fédérale au cours des deux prochaines années.

Un Sénat contrôlé par les républicains serait cependant en mesure d’empêcher le président Biden de pourvoir les postes vacants au sein du banc fédéral et à la Cour suprême. Il deviendrait également plus difficile d’obtenir des confirmations pour les responsables de l’exécutif.

Les candidats républicains se sont également engagés à consacrer beaucoup de temps et d’énergie à enquêter sur l’administration Biden. “Je ne pense pas que Joe Biden et ses gestionnaires soient vraiment désireux de promulguer la législation républicaine, donc nos auditions seront la chose la plus importante que nous puissions avoir”, a déclaré la représentante Lauren Boebert du Colorado lors d’un récent rassemblement.

En plus de ce spectacle, les républicains menacent d’organiser une autre confrontation sur les dépenses fédérales.

À un moment donné au cours de l’année prochaine, le gouvernement devrait atteindre la limite de sa capacité d’emprunt autorisée, ou plafond de la dette. Pour respecter les engagements que le Congrès a déjà autorisés, il devra augmenter cette limite. Cela devrait être une question de gestion de base, car le fait de ne pas payer les factures de la nation risquerait de provoquer une crise financière mondiale. Mais les votes sur le plafond de la dette sont plutôt devenus des opportunités récurrentes d’extorsion.

Ce conseil a demandé au Congrès d’éliminer le plafond de la dette, en le remplaçant par une loi de bon sens qui stipule que le gouvernement peut emprunter tout ce qui est nécessaire pour couvrir les dépenses autorisées par le Congrès. Il n’y a aucun avantage public à exiger ce qui équivaut à un second vote sur les décisions de dépenses. Mais pour l’instant, le plafond perdure et les républicains ont clairement indiqué que s’ils gagnaient le contrôle du Congrès, ils avaient l’intention de l’utiliser comme monnaie d’échange avec la Maison Blanche pour faire avancer les objectifs budgétaires de leur parti.

L’une des priorités de cette liste est de réduire les impôts. Les républicains se préparent déjà à aller de l’avant avec une législation visant à prolonger les réductions d’impôts de 2017 pour les particuliers, qui profitent principalement aux ménages aisés, tout en éliminant certaines des augmentations compensatoires de l’impôt sur les sociétés – un plan qui n’est pas facilement conciliable avec les préoccupations déclarées du parti concernant l’inflation ou l’augmentation de la dette fédérale.