Avis | Quelques conseils pour Jack Smith, l’avocat spécial dans les enquêtes Trump

Cet intérêt public intense suggère l’importance des dimensions sous-évaluées du rôle de l’avocat spécial : la communication et l’éducation. Les avocats spéciaux fonctionnent selon des règlements spécifiques du ministère de la Justice. Le règlement qui régira l’équipe de M. Smith prévoit qu’à l’issue de ses travaux, un rapport confidentiel sera remis au procureur général. (À la discrétion du procureur général, le rapport peut être rendu public. C’est ce qui s’est passé avec le rapport Mueller.)

Le règlement n’exige pas de témoignages publics réguliers ni de rapports d’étape. Les Américains ont beaucoup entendu parler de M. Mueller, mais au cours de l’enquête, ils n’ont jamais entendu parler directement de l’homme timide des médias lui-même, qui était connu pour entonner “vous vivez par la presse, vous mourez par la presse”. En revanche, le précédent avocat spécial chargé d’enquêter sur un président, Kenneth Starr, a été critiqué pour son partage excessif au cours de son enquête tentaculaire de plusieurs années sous la présidence de Bill Clinton.

Mais il y a sûrement un terrain d’entente entre M. Mueller et M. Starr. Ni les règlements actuels sur les avocats spéciaux ni les règles du ministère de la Justice n’obligent M. Smith à faire vœu de silence avec le public américain. Sa capacité à expliquer et à éduquer sera essentielle à l’acceptation de la mission du département par le public américain. Cela permettra à M. Smith d’être entendu directement et non à travers la gaze des experts et des présentateurs de télévision ; il permettra au public d’évaluer directement M. Smith, un personnage jusqu’ici peu connu ; et cela permettra à M. Smith de contrer ces forces puissantes qui cherchent à discréditer ou à façonner de manière trompeuse le récit des enquêtes.

L’une des leçons de l’enquête Mueller est que le mantra traditionnel du ministère de la Justice – “Nous jugeons nos affaires devant les tribunaux” – peut être pris trop littéralement, avec des conséquences dévastatrices. Cette règle en soi est incontestable et constitue le fondement de notre système : les personnes qui font l’objet d’une enquête, mais qui ne sont pas inculpées, ont le droit de ne pas être publiquement dénigrées par les procureurs et les agents du ministère. La conférence de presse de l’ancien directeur du FBI James Comey en juillet 2016 sur les e-mails d’Hillary Clinton est un exemple frappant d’incompréhension du rôle du département dans notre système judiciaire.

Mais le mantra ne signifie pas laisser un seul côté façonner un récit et laisser le public avec une abondance de questions sans réponse. Par exemple, une idée fausse courante au cours de l’enquête de M. Mueller – qui persiste – est que nous aurions pu inculper le président en exercice. Une conférence de presse de la direction du ministère de la Justice ou de l’avocat spécial aurait pu informer le public de la règle du ministère de la Justice interdisant ce résultat et de la justification de cette règle. De même, peu comprenaient que les avocats spéciaux faisaient partie du ministère de la Justice, que le procureur général pouvait rejeter toute mise en accusation et que les avocats spéciaux devaient suivre toutes les règles internes du ministère.

Il convient de noter que les règles du ministère de la Justice n’interdiraient pas à M. Smith de discuter de questions de procédure et, à mesure que les enquêtes se concrétisent, d’expliquer pourquoi toute accusation potentielle est cohérente avec des affaires passées. En d’autres termes, s’il y a un acte d’accusation, il pourrait expliquer pourquoi M. Trump ne serait pas traité mieux ou pire que des personnes accusées de crimes similaires.

Il existe un précédent parmi les conseils spéciaux pour cette approche sensée de la communication en cas de besoin avec le public américain. En octobre 1973, Archibald Cox était le procureur spécial chargé de l’enquête sur le Watergate. Il a tenu une conférence de presse largement annoncée expliquant pourquoi il avait pris certaines mesures liées à l’obtention des bandes Nixon de la Maison Blanche, pour lesquelles le président Nixon et ses alliés le pilorisaient. Il l’a fait sans jamais franchir la ligne en alléguant directement une inconduite criminelle du président. M. Cox a explicitement reconnu et respecté les limites de ce qu’il pouvait dire publiquement, et il était encore capable d’articuler pleinement pour le public ce qu’il faisait et pourquoi. Tout aussi important, il n’a pas permis au président Richard Nixon et à ses acolytes de monopoliser les ondes. De plus, en ne le faisant pas dans un mémoire juridique écrit, il a permis aux gens d’absorber l’information dans un média plus convivial et de prendre une mesure de l’homme qui prend ces décisions. Le comité de la Chambre du 6 janvier a clairement appris cette leçon lors de ses audiences médiatiques.