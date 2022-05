Avis | “Quelque chose de terrible s’est passé aujourd’hui”: les parents parlent d’Uvalde à leurs enfants

Nous leur avons appris dès leur plus jeune âge à essayer d’être conscients de ce qu’ils ressentent et à agir de manière à les aider : parler, pleurer, sortir et bouger, faire une pause avec des livres ou des films, manger quelque chose, faire quelque chose de créatif, dormir dessus, asseyez-vous dessus et respirez. Demander de l’aide.

Tout le monde dans la vie a sa propre mesure de chagrin, alors apprendre à s’aider soi-même et ses amis quand les moments difficiles arrivent est une compétence très importante.

— Diane Johnson, Cambridge, Mass.

“Nous lui avons dit de chercher les aides”

Nous avons partagé avec notre fils de 3 ans qu’une chose triste s’était produite et que nous lui expliquerions quand il serait plus âgé. Nous avons dit une prière pour que Dieu réconforte les gens qui souffrent. Il a semblé compatir à notre tristesse et a accepté que nous expliquions plus tard. Comme M. Rogers l’a suggéré, nous lui avons dit de chercher des aides et de chercher des moyens d’aider.

— Katie Bucko, Santa Cruz, Californie.

“Notre routine normale et familière les fonde”

Je suis un enseignant. J’ai fait remarquer à mes élèves de quatrième année que lorsque vous entendez parler de quelque chose de terrible qui arrive à quelqu’un comme vous, vous avez naturellement l’impression que cela va vous arriver aussi. Mais il reste si peu probable que cela se produise. Ensuite, nous avons revu nos plans de sécurité et j’ai montré comment je suis capable de pousser le lourd classeur devant notre porte. Après, j’ai mis des chants d’oiseaux et des sons de la nature et laissé les enfants choisir de dessiner, de tenir un journal, de lire, d’écrire ou de venir à ma table, tout ce qu’ils trouvaient paisible. Ensuite, nous avons poursuivi notre apprentissage et avons commencé à explorer les formes bidimensionnelles. Notre routine normale et familière les fonde.

C’est absolument dégoûtant de voir à quel point ils me font confiance, m’aiment et croient en moi. J’ai 65 ans et je prends ma retraite en juin. En fait, j’ai envisagé de reporter la retraite parce que ces enfants ont besoin de quelqu’un qui peut être là pour eux pour continuer à être là pour eux.

— Beth Bertin, Teaneck, New Jersey

“L’antidote n°1 à la violence à l’école est la construction d’une communauté”

Je suis enseignant à l’école de mon enfant. Elle a 13 ans. Je lui ai dit que la solution de certaines personnes aux fusillades dans les écoles est d’armer les enseignants. Nous avons expliqué qu’il s’agissait d’une non-solution et que la véritable solution consiste à contrôler l’accès aux armes à feu. Elle a convenu que l’armement des enseignants ne fait rien pour résoudre la crise de santé mentale chez les adolescents qui se tournent vers la violence. Nous traitons nos écoles publiques comme des ordures et nos élèves comme s’ils ne valaient rien.

Ma fille est triste mais pas aussi triste que moi. Je pense qu’elle est insensible à ces histoires, ayant grandi avec des fusillades dans les écoles et des exercices de verrouillage. Nous nous sommes embrassés et avons passé du temps à nous connecter. J’essaie aussi de me connecter autant que possible avec les élèves que j’enseigne. L’antidote n° 1 à la violence à l’école est la construction d’une communauté. Les enfants ont besoin de se sentir aimés et valorisés. Ils essaient de nous dire que les écoles ne se sont pas occupés d’eux et ils sont en colère.

— Kristina Ratliff, Crested Butte, Colo.