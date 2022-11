Avis | Quelque chose de remarquable se passe dans le football africain

L’importance d’entraîneurs comme Cissé survient alors que la relation des pays africains avec leurs diasporas est en train de changer. Il y a maintenant des millions d’immigrés africains et leurs descendants en Europe. Des Algériens qui ont déménagé en France dans les années 1960 aux arrivées quasi quotidiennes de migrants africains irréguliers en Italie aujourd’hui, l’Europe est devenue plus noire depuis des décennies.

Même si ces groupes sont intégrés – et façonnent la culture populaire, la politique, l’économie et, bien sûr, les sports – beaucoup maintiennent encore une certaine allégeance à leurs maisons ancestrales et y retournent régulièrement. envoyer des fonds ; ils suivent l’actualité marocaine ou camerounaise d’aussi près qu’ils le feraient à Marrakech ou à Yaoundé. (Les médias sociaux cimentent encore plus cette relation.)

Mais un autre changement important est en cours, reflétant la montée en puissance et la pertinence de l’Afrique pour l’Europe. Les joueurs africains sont de plus en plus sur le devant de la scène du football mondial. Bien que les joueurs africains aient une longue histoire en Europe, ce n’est qu’au milieu des années 1990 qu’ils ont commencé à jouer dans les meilleures ligues là-bas.

Au début, ils étaient signés pour leur “vitesse” et leur “force naturelle”. Mais des entraîneurs comme José Mourinho et Roberto Mancini ont également apprécié leurs compétences, leur leadership et leur intelligence. Des joueurs comme Michael Essien, Didier Drogba, John Obi-Mikel, Samuel Eto’o et Yaya Touré sont devenus des stars mondiales au cours de la première décennie du 21e siècle. Le Sénégalais Sadio Mané a été un élément clé de l’attaque du Liverpool FC pendant des années (et l’équipe a connu des difficultés après son départ pour le Bayern Munich). Son coéquipier national, le défenseur Kalidou Koulibaly, a été capitaine de Naples avant de rejoindre Chelsea.

Aujourd’hui, une majorité d’Africains – comme la plupart des fans de football à travers le monde – suivent les meilleures ligues européennes. Le football cultive ainsi une sorte d’identité panafricaine, même si ce n’est que pendant 90 minutes à la fois. Et il y a une sorte de solidarité continentale qui se dégage pour de nombreux supporters africains lors de la Coupe du monde. Si l’équipe de votre pays d’origine a réussi, vous devez d’abord la soutenir ; quand il est éliminé, vous soutenez le pays africain qui se porte bien. Comme l’a dit le romancier Chimamanda Adichie lors de la Coupe du monde 2010, votre « nationalisme étend ses frontières à mesure que votre pays perd ».

Je me sens vieux en écrivant ceci, mais je dois admettre que lorsque j’étais enfant en Afrique du Sud, la première équipe que j’ai soutenue en Coupe du monde était le Brésil. C’est en partie parce que le premier tournoi qui m’intéressait a eu lieu en 1982 et que l’une des stars du Brésil était Sócrates, un milieu de terrain fièrement politique et anti-dictature qui est devenu mon idole.

Mais il y avait une autre raison pour laquelle l’équipe m’attirait, moi et mes amis à l’époque : le Brésil était une équipe majoritairement noire qui jouait parmi les géants du football. Les équipes africaines, quant à elles, ont généralement montré une mauvaise forme et ont été rapidement éliminées. Dans les années qui ont suivi, alors que les équipes africaines commençaient à avoir plus de succès, en s’appuyant sur leurs diasporas en Europe, beaucoup d’entre nous ont plutôt commencé à encourager les équipes du continent.