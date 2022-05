Avis | Quelle est la stratégie américaine en Ukraine ?

Il est tentant de voir les succès étonnants de l’Ukraine contre l’agression russe comme un signe qu’avec une aide américaine et européenne suffisante, l’Ukraine est sur le point de repousser la Russie sur ses positions d’avant l’invasion. Mais c’est une hypothèse dangereuse.

Une victoire militaire décisive de l’Ukraine sur la Russie, dans laquelle l’Ukraine récupère tout le territoire dont la Russie s’est emparée depuis 2014, n’est pas un objectif réaliste. Bien que la planification et les combats de la Russie aient été étonnamment bâclés, la Russie reste trop forte et M. Poutine a investi trop de prestige personnel dans l’invasion pour reculer.

Les États-Unis et l’OTAN sont déjà profondément impliqués, militairement et économiquement. Des attentes irréalistes pourraient les entraîner encore plus profondément dans une guerre coûteuse et interminable. La Russie, même battue et inepte, est toujours capable d’infliger des destructions indicibles à l’Ukraine et est toujours une superpuissance nucléaire avec un despote lésé et instable qui a montré peu d’inclinaison vers un règlement négocié. L’Ukraine et la Russie “semblent désormais plus éloignées qu’à tout autre moment de la guerre qui a duré près de trois mois”, comme l’a rapporté le Times.

Déclarations belliqueuses récentes de Washington – l’affirmation du président Biden selon laquelle M. Poutine “ne peut pas rester au pouvoir”, le commentaire du secrétaire à la Défense Lloyd Austin selon lequel la Russie doit être “affaiblie” et la promesse de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine “jusqu’à ce que la victoire soit remportée” – peut susciter des proclamations de soutien, mais elles ne rapprochent pas les négociations.

En fin de compte, ce sont les Ukrainiens qui doivent prendre les décisions difficiles : ce sont eux qui se battent, meurent et perdent leurs maisons à cause de l’agression russe, et ce sont eux qui doivent décider à quoi pourrait ressembler la fin de la guerre. Si le conflit débouche sur de véritables négociations, ce seront les dirigeants ukrainiens qui devront prendre les douloureuses décisions territoriales qu’exigera tout compromis.

Les États-Unis et l’OTAN ont démontré qu’ils soutiendront la lutte ukrainienne avec une puissance de feu suffisante et d’autres moyens. Et quelle que soit la fin des combats, les États-Unis et leurs alliés doivent être prêts à aider l’Ukraine à se reconstruire.

Mais alors que la guerre se poursuit, M. Biden devrait également indiquer clairement au président Volodymyr Zelensky et à son peuple qu’il y a une limite à la distance à laquelle les États-Unis et l’OTAN affronteront la Russie, et des limites aux armes, à l’argent et au soutien politique qu’ils peuvent rassembler. . Il est impératif que les décisions du gouvernement ukrainien soient fondées sur une évaluation réaliste de ses moyens et du degré de destruction supplémentaire que l’Ukraine peut supporter.