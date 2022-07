Avis | Quelle est la relation entre les salaires des travailleurs et l’inflation?

À un certain niveau, les salaires et traitements que les employeurs paient à leurs travailleurs ne sont qu’un autre prix – dans ce cas, le prix que vous payez pour l’utilisation du temps et des efforts de quelqu’un. Si j’étais marxiste (ce qui, soit dit en passant, je ne le suis pas du tout), je dirais que dans un système capitaliste, l’emploi devient une marchandise, une transaction purement monétaire plutôt qu’une relation humaine.

Mais l’emploi est, en fait, une relation humaine, et cela fait la différence même dans une économie de marché.