Avis | Quel est le problème avec l’Arizona ?

Dans le Washington Post, Dana Milbank s’est émerveillée de la possibilité que l’enterrement d’Ivana Trump sur le terrain de golf de son ex-mari fasse partie de sa refonte en cimetière et évite ainsi les impôts : « Dans sa retraite forcée (et, espère-t-il, temporaire), l’ancien président vaincu Donald Trump a proposé une nouvelle entreprise. Il entreprend. (James Franklin, Durham, Caroline du Nord, et Emily Hawthorn, San Antonio, entre autres)

Dans The Times, Jason Zinoman s’est interrogé sur la prévalence et la variété des bouteilles d’eau que les comédiens emportent sur scène avec eux : « Leur but semble évident – ​​étancher la soif, duh – mais les acteurs de scène ont la bouche sèche, et aucun Hamlet ne pose son épée pour cueillir. un Evian. (Mark Silverstone, Stavanger, Norvège)

John McWhorter a célébré l’évolution de l’anglais. « Nous savons tous que la langue change inévitablement ; c’est la façon dont nous sommes passés du latin au français ou de Beowulf à Tom Wolfe », a-t-il écrit, ajoutant plus tard : « La façon dont nous utilisons l’anglais dans son meilleur dimanche est une chose, et nous devrions tous avoir nos costumes linguistiques à portée de main. Mais en termes d’anglais en T-shirt et jeans, nous devrions l’écouter en tant que spectateurs impartiaux. (Lani Jacobson, Herndon, Va., et Karen McCabe, Mt. Vernon, NY, entre autres)

Et Wesley Morris s’est évanoui pour la performance vocale de Beyoncé sur “Renaissance”, son nouvel album : “Elle roucoule, elle grogne, elle gronde, elle se double et se triple. Beurre, moutarde, foie gras, le rapport parfait entre glaçage et cupcake. (Don Johnsen, Phoenix, et Karyn Bergmann Marsh, Baltimore)

Pour nommer des morceaux préférés d’écrits récents du Times ou d’autres publications à mentionner dans “Pour l’amour des phrases”, veuillez m’envoyer un e-mail iciet veuillez inclure votre nom et votre lieu de résidence.