Avis | Quel est l’avenir de Twitter ? L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité intervient

Les régulateurs disposent d’outils importants pour faire respecter leur volonté sur Twitter et sur M. Musk. Les sanctions pour non-conformité à la loi européenne sur les services numériques pourraient représenter jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Aux États-Unis, la FTC s’est montrée de plus en plus disposée à imposer des amendes importantes pour non-respect de ses ordres (comme une amende de 5 milliards de dollars imposée à Facebook en 2019). Sur d’autres marchés clés pour Twitter, comme l’Inde, le personnel local travaille avec la menace imminente d’intimidation personnelle et d’arrestation si son employeur ne respecte pas les directives locales. Même un Twitter dirigé par Musk aura du mal à ignorer ces contraintes.

Il existe une autre source de pouvoir sur le Web – une à laquelle la plupart des gens ne pensent pas beaucoup, mais qui peut être le contrôle le plus important sur le discours effréné sur l’Internet grand public : les magasins d’applications exploités par Google et Apple.

Alors que Twitter a été publiquement discret sur le nombre de personnes qui utilisent les applications mobiles de l’entreprise (plutôt que de visiter Twitter.com sur un navigateur), le rapport annuel 2021 de l’entreprise n’a pas mâché ses mots : « Notre lancement de nouveaux produits… dépend de et peuvent être impactés par les opérateurs de vitrines numériques » qui décident des directives et les appliquent, lit-on en partie. “De tels processus d’examen peuvent être difficiles à prévoir et certaines décisions peuvent nuire à notre entreprise.”

“Peut nuire à notre entreprise” est un euphémisme. Le non-respect des directives d’Apple et de Google serait catastrophique, risquant l’expulsion de Twitter de leurs magasins d’applications et rendant plus difficile pour des milliards d’utilisateurs potentiels l’accès aux services de Twitter. Cela donne à Apple et Google un pouvoir énorme pour façonner les décisions prises par Twitter.

Les directives d’Apple pour les développeurs sont raisonnables et clairement énoncées : elles mettent l’accent sur la création d’une « expérience sécurisée pour les utilisateurs » et soulignent l’importance de protéger les enfants. Les directives citent la boutade “Je le sais quand je le vois” du juge de la Cour suprême Potter Stewart, disant que la société interdira les applications qui sont “sur la ligne”.

En pratique, l’application de ces règles est difficile.

À l’époque où j’étais chez Twitter, les représentants des magasins d’applications soulevaient régulièrement des inquiétudes concernant le contenu disponible sur notre plateforme. À une occasion, un membre d’une équipe de révision d’applications a contacté Twitter, disant avec consternation qu’il avait recherché « #boobs » dans l’application Twitter et qu’on lui avait présenté… exactement ce à quoi vous vous attendiez. Une autre fois, à la veille d’une sortie de fonctionnalité majeure, un critique a envoyé des captures d’écran de tweets vieux de plusieurs jours contenant une insulte raciale en anglais, demandant aux représentants de Twitter s’ils devraient être autorisés à apparaître sur le service.

Les examinateurs laissent entendre que l’approbation de l’application pourrait être retardée ou peut-être même entièrement retenue si les problèmes ne sont pas résolus à leur satisfaction – bien que les normes de résolution soient souvent déduites. Même si elles semblent être largement motivées par des vérifications manuelles et des anecdotes, ces procédures d’examen ont le pouvoir de faire dérailler les feuilles de route des entreprises et de déclencher des crises tous azimuts pendant des semaines ou des mois à la fois.