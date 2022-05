Avis | Que veut Elon Musk ? Twitter est-il le moyen de l’obtenir ?

En attendant, les valeurs qui sous-tendent le dynamisme – surtout le piédestal particulier accordé à la libre pensée et à la liberté d’expression – sont également plus suspectes au sein du libéralisme aujourd’hui. A leur place, un nouvel esprit régulateur autour de la culture comme de l’économie, une attitude du trop-c’est-à-dire à l’égard de la circulation d’idées potentiellement dangereuses, une croyance dans les institutions de la recherche scientifique et intellectuelle autorité mais pas nécessairement des institutions vouées à la grande ouverture enquête.

Tout comme un dynamiste pourrait, à l’extrême de l’orientation, préférer une monarchie qui protège l’innovation à une démocratie qui la décourage, certains des progressistes d’aujourd’hui font le même mouvement en sens inverse : si la démocratie est menacée par le changement technologique et la liberté d’expression sans entraves, tant pis pour la liberté d’expression. L’important est de sauver l’autonomie démocratique, même si vous devez temporairement retirer les «libertés» de l’Union américaine des libertés civiles ou ranger votre John Stuart Mill.

Quoi que Musk veuille d’autre avec Twitter – et évidemment vous devez supposer qu’il veut gagner beaucoup d’argent – cela ressemble à la tendance idéologique à laquelle il espère résister ou stopper : le retrait libéral du dynamisme, le virage progressif vers la régulation idéologique, la tendance omniprésente la gauche craint que le premier amendement et la liberté d’expression soient militarisés par les autoritaires et aient besoin d’une sorte de contrôle.

Alors maintenant, la question : si c’était votre ambition – en mettant de côté si vous pensez que c’est admirable ou dangereux – l’achat de Twitter aurait-il un sens ?

La théorie affirmative soutient que parce que Twitter est à la fois une place publique numérique essentielle et un lieu particulièrement peuplé de libéraux bien éduqués, si Musk peut le faire réussir avec une approche plus légère de la modération de contenu, d’un point de vue dynamique, il pourrait espérer accomplir deux buts à la fois. Premièrement, il maintiendrait simplement un espace important dans lequel un débat libre peut avoir lieu. Deuxièmement – en supposant qu’il puisse trouver une empreinte légère que les utilisateurs de gauche accepteraient – il entraînerait doucement les libéraux de Twitter dans leur conviction de l’ère Obama que l’ouverture et le dynamisme sont de bonnes choses, qu’un marché d’idées peut fonctionner sans surveillance et contrainte idéologiques constantes.

La théorie la plus sceptique, en revanche, suggère que Musk pourrait commettre une erreur quelque peu caractéristique de la mentalité de la Silicon Valley et surestimer l’importance des nouveaux espaces virtuels par rapport aux institutions héritées – Côte Est, briques et mortier, universitaires et bureaucratiques – qui donnent encore au libéralisme contemporain sa forme et sa direction réelles. C’est-à-dire que ce que vous voyez sur Twitter, les modes et les foules et la performativité, peut accélérer certaines transformations idéologiques, mais les médias sociaux ne sont pas vraiment le lieu où ces changements prennent forme ; c’est juste l’espace dans lequel le changement devient visible et lisible pour les gens de l’extérieur.

Ainsi, par exemple, si d’importantes institutions médiatiques sont plus sceptiques quant à la liberté d’expression que par le passé, ou si d’importants domaines universitaires sont plus susceptibles d’imposer des serments de loyauté idéologique, ou si d’importantes fondations et bailleurs de fonds créent un climat de conformité intellectuelle, un social La plate-forme de la ville des médias est trop en aval de ces changements pour vraiment aider à les inverser.