Avis | Que se passera-t-il si les médecins défient la loi pour proposer des avortements ?

L’une des raisons de protéger la conscience en médecine est de préserver l’intégrité morale des cliniciens qui la revendiquent. Cela s’applique également aux fournisseurs consciencieux. Forcer les médecins et les infirmières à rester les bras croisés et à ne rien faire pour aider les patients dans le besoin va à l’encontre de la charge fondamentale des cliniciens de guérir, de promouvoir la santé et de soulager la souffrance. De plus, l’ouverture à la dissidence consciente, dans certaines limites, permet à une société pluraliste de s’adapter au changement moral de l’intérieur.

Le Congrès ou les tribunaux devraient reconnaître une défense partielle de désobéissance médicale. Cette défense ne devrait pas être offerte à tout clinicien qui invoque sa conscience pour prodiguer des soins interdits. Dans le contexte connexe de la religion, la Cour suprême a adopté un test du savoir-quand-je-le-vois pour déterminer si les croyances putatives d’une personne sont considérées comme authentiques et ayant un poids moral. Ce test exclurait “une revendication revendiquée si bizarre”, odieuse ou intéressée “qu’elle n’a pas droit à la protection”.

Et les médecins devraient montrer plus qu’ils ont agi selon des convictions profondément ancrées. Les soins qu’ils prodiguent consciencieusement doivent également être médicalement indiqués et s’accompagner du consentement éclairé d’un patient ou d’un substitut approprié. Ainsi, un meurtre par pitié de quelqu’un qui a subi des pressions pour exercer l’option ne serait pas admissible. De même, aucune intervention dont les avantages n’ont pas été prouvés vaut les risques par des études évaluées par des pairs ou la pratique clinique. L’exigence que les soins soient cliniquement raisonnables exclurait les allégations de conscience pour entreprendre la thérapie de conversion discréditée qu’au moins 20 États interdisent d’essayer de transformer les enfants homosexuels en hétéro. D’autres cas sont des appels plus proches. Des interdictions sur les bloqueurs de la puberté sont adoptées ou en attente dans certains États pour affirmer l’identité de genre d’un mineur, bien que les preuves soient toujours disponibles sur les risques à long terme pour la fertilité et la densité osseuse.

Les guerres culturelles américaines laissent beaucoup de gens convaincus que la conscience est devenue un peu plus qu’une carte que jouent les camps vaincus alors qu’ils n’ont rien d’autre à perdre. Mais cela peut être plus que cela. Les États sauvegardent vigoureusement la conscience des refusants. Le Congrès et les tribunaux doivent également protéger la conscience des fournisseurs. Cela fait plus d’un siècle que les juges n’ont pas exercé leur pouvoir de common law pour introduire une catégorie majeure de mesures atténuantes. Dobbs donne des raisons de récupérer cette mémoire musculaire et de reconnaître une défense limitée de la désobéissance médicale.

Dov Fox est professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de San Diego et directeur de son centre de politique et de bioéthique du droit de la santé. Il est l’auteur de “Medical Disobedience” et “Birth Rights and Wrongs: How Medicine and Technology are Remaking Reproduction and the Law” ainsi que l’animateur du podcast “Donor 9623”.