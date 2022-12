Avis | Que se passe-t-il en Israël ?

Il a pour modèle un politicien israélien avec lequel Netanyahu est assez familier. De toutes les interviews que j’ai faites au cours de ce voyage, celle qui m’a le plus marqué est celle de Mansour Abbas, qui représente le parti islamiste arabe israélien, qui est devenu le premier parti arabe israélien à devenir un partenaire à part entière d’un mouvement dirigé par des juifs israéliens. coalition au pouvoir, le gouvernement d’union nationale formé en juin 2021, dirigé par Yair Lapid et Naftali Bennett, que Netanyahu vient de renverser.

Mansour Abbas a ouvertement déclaré : « L’État d’Israël est né en tant qu’État juif, et il le restera.”

Avant que Lapid et Bennett ne forment leur gouvernement, Netanyahu a tenté d’amener Abbas à soutenir sa coalition, mais ses partenaires ultranationalistes ont déclaré qu’ils ne serviraient pas avec un musulman arabe israélien dans le même cabinet. Ainsi, lors de la dernière élection, Netanyahu a fait marche arrière et a utilisé la présence d’Abbas dans le cabinet Bennett-Lapid pour enflammer les sentiments anti-arabes parmi les Juifs israéliens, ce qui l’a aidé à gagner dans les urnes.

Abbas m’a dit : « J’ai demandé à Bibi : ‘Pourquoi m’accusez-vous d’être un frère musulman et un terroriste ?’ Il a dit que Netanyahu lui avait dit que c’était politique. Il avait besoin d’obtenir des votes.

Abbas est un fin observateur de la scène israélienne. Il a expliqué qu’il avait grandi au sein de la minorité musulmane dans un village arabe majoritairement chrétien-druze, où il avait appris très tôt qu’en Israël, “la diversité existe non seulement entre les Arabes et les Juifs, mais aussi à l’intérieur du secteur arabe et du secteur juif”. .”

En conséquence, a-t-il dit, il en est venu à croire que «nous avons tous beaucoup d’identités – religieuses et nationales. Nous pouvons vivre ensemble avec nos identités, si nous essayons. J’appelle cela « une approche civile » fondée sur des valeurs. … J’ai étudié les sciences politiques à l’Université de Haïfa. J’ai appris le terme « comment gérer un conflit ». Mais il existe un autre terme — « comment gérer un partenariat ». Je préfère les conflits à l’intérieur du partenariat et non à l’extérieur.

Alors, a-t-il ajouté, “je fais du partenariat – et j’espère qu’il y aura alors du changement.”

Je ne vois pas de façon plus appropriée de terminer un article sur la véritable complexité de la situation en Israël que de citer un islamiste palestinien israélien parlant aux juifs israéliens de l’esprit de partenariat nécessaire pour préserver Israël en tant que patrie juive et démocratie pour tous ses citoyens – que ce soit dans deux États ou dans un seul.

