Avis | Que penseriez-vous d’un médecin de 100 ans ?

Compte tenu d’une telle variabilité, la retraite obligatoire fondée sur l’âge semble injuste, sans parler de politiquement impraticable. (Il n’est pas surprenant que l’American Medical Association soit fermement opposée à forcer les médecins plus âgés à prendre leur retraite.) Cependant, laisser le choix du moment de la retraite à des médecins potentiellement affaiblis semble tout aussi problématique. C’est pourquoi les évaluations périodiques obligatoires des compétences sont une bonne idée.

Les tests utilisés pour faire de telles évaluations devraient être validés et contrôlés pour la transparence et l’équité, bien sûr. Les résultats devraient également être interprétés dans le contexte de la spécialité d’un médecin individuel : l’acuité visuelle ou l’endurance requise pour effectuer une chirurgie complexe est différente de celle requise pour la pratique en cabinet, par exemple.

Si les résultats des tests devaient indiquer une déficience significative, des stratégies de transition telles que la réduction de la charge de travail, la prévention des procédures invasives et l’utilisation d’assistants et d’aides devraient être envisagées avant de rendre obligatoire la retraite.

Il n’y a pas de données publiées sur le nombre d’hôpitaux qui imposent des évaluations des compétences des médecins plus âgés, mais il semble être très faible – peut-être quelques dizaines d’hôpitaux tout au plus à travers le pays. Il existe des obstacles à la mise en œuvre de tels tests à plus grande échelle. L’un des obstacles est la résistance des médecins. L’année dernière, l’American Medical Association, reconnaissant l’importance de la question, a publié des lignes directrices pour le dépistage basé sur l’âge, mais n’a pas appelé à un mandat. Il y a également eu un refoulement juridique. En 2020, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a poursuivi l’hôpital de Yale New Haven, affirmant que ses exigences en matière de tests cognitifs et visuels pour les employés âgés violaient la loi fédérale anti-discrimination. (Le procès est en cours.)

Cet encerclement des wagons est égoïste et à courte vue. En médecine, la sécurité des patients doit être la principale préoccupation.

Pourquoi ne pas exiger des évaluations de compétences pour tous les médecins? Pourquoi commencer seulement à 65 ans ? Parce qu’un âge plus jeune augmenterait considérablement le risque de faux positifs – des praticiens jugés altérés qui ne le sont vraiment pas, avec des conséquences à long terme pour des carrières par ailleurs prometteuses – ainsi qu’une pression inutile sur les ressources hospitalières. De plus, les jeunes médecins doivent déjà passer des examens de certification périodiques qui testent les connaissances dans leur spécialité médicale particulière.

Il n’y a pas que la médecine. Les tests de compétence basés sur l’âge devraient également être étendus à d’autres professions dans lesquelles une déficience liée à l’âge peut entraîner un préjudice grave pour autrui, comme le droit, la comptabilité et même la politique. Il ne serait ni juste ni approprié que des médecins soient sélectionnés pour de telles évaluations.