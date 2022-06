Avis | Que faire si vous êtes fou de Roe v. Wade

Les gens peuvent également s’assurer que les autres sont au courant des groupes comme la ligne d’assistance téléphonique sur les fausses couches et l’avortement, qui propose des options de texte et de téléphone pour poser des questions pendant et après une fausse couche ou un avortement.

Les partisans du droit à l’avortement devraient également protéger leur famille, leurs amis et leurs alliés de la surveillance grâce aux conseils de sécurité en ligne du Digital Defense Fund pour les téléphones et les ordinateurs, en particulier si vous faites quelque chose qui pourrait être considéré comme repoussant les limites légales.

Quelques autres sites Web à garder à portée de main : Reproaction fournit une boîte à outils pour organiser une manifestation de groupes anti-avortement afin de prouver que les partisans du droit à l’avortement sont tout aussi vocaux que les opposants. Sur INeedAnA.com, vous pouvez voir à quelle distance se trouve la clinique d’avortement la plus proche et quelles sont les périodes d’attente et autres restrictions en cas de grossesse non désirée.

Avec autant de systèmes en place sur lesquels exploiter déjà, le problème n’est pas tant de trouver un moyen d’aider – il s’agit de maximiser l’impact. Une personne appelant un législateur local 200 fois pourrait être considérée comme du harcèlement. Mais 200 personnes qui appellent ce législateur une fois sont impossibles à ignorer. De même, un seul don de 100 $ fait un bien immédiat, mais un don mensuel récurrent de 10 $ – surtout si un ami ou 20 se joint à vous – peut fournir un financement continu sur lequel une organisation peut compter. Une marche nationale d’un million de personnes fait la une des journaux pendant un certain temps. Mais de petites actions en cours – sit-in, veillées, un partisan du droit à l’avortement toujours stationné devant la maison d’État ou le palais de justice – sont des tactiques qui deviennent plus puissantes plus elles durent.

Penser local sera essentiel dans un environnement post-Roe dans lequel plus que jamais l’accès à l’avortement est déterminé par la géographie. Vous pouvez demander à votre conseil municipal de soutenir le financement des prestataires d’avortement, comme l’a proposé Chicago, ou exiger que votre conseil municipal adopte une résolution garantissant que ceux qui demandent l’avortement ne seront pas criminalisés, comme celui récemment proposé à Austin, au Texas.

Je crois que le travail auquel je participe en Alabama est d’une importance vitale. Au cours de la dernière année, nous avons vu des patients non seulement de l’Alabama, mais aussi du Mississippi, de la Louisiane et du Texas, car de nouvelles lois strictes et des rendez-vous surréservés ont fait des ravages dans les cliniques du Sud. Même avec cette nouvelle charge de patients, nous avons pu nous inscrire en tant que fournisseur Medicaid de l’Alabama, ce qui nous permet de servir encore plus de patients à faible revenu qui ont besoin de contraception, de soins gynécologiques de base et de tests et de traitements pour les infections sexuellement transmissibles. Nous avons créé des partenariats, notamment avec le programme de défense des personnes trans noires, la Knights and Orchids Society, pour offrir des soins contre le VIH et avons créé un programme de contrôle des naissances à échelle mobile. Et maintenant que l’avortement n’est plus légal en Alabama, notre clinique restera ouverte pour fournir un suivi aux personnes qui pourraient finir par gérer elles-mêmes leur avortement.