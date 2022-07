Avis | Que diable est-il arrivé à Elise Stefanik ?

« Elle est devenue une célébrité », m’a dit un collègue de l’administration Bush de Mme Stefanik qui a requis l’anonymat afin que cette personne puisse parler librement de ce qui est encore un sujet très sensible. Jusque-là, cette personne a déclaré: «Elle n’était pas complètement montée à bord du train Trump. Ensuite, elle a été placée en première classe et elle n’a pas pu descendre. Et la première classe est assez somptueuse.

J’ai contacté deux fois le directeur des communications de Mme Stefanik, sollicitant les commentaires de la députée, mais je n’ai reçu aucune réponse. Mme Stefanik, en se défendant, a fait valoir qu’elle reflétait les opinions de la majorité des habitants de son district, et c’est le cas. M. Trump a porté son district de 14 points de pourcentage en 2016. “Je représente des agriculteurs, des fabricants et des familles qui travaillent dur qui veulent quelqu’un qui les défend, et le président Trump a parlé à ces gens”, a-t-elle déclaré à M. Bannon dans son émission. .

Mais même si vous pensez que le travail d’un élu est de voter selon la volonté des électeurs plutôt que de leur devoir « son jugement et sa conscience », comme l’a si bien dit le parlementaire britannique et théoricien politique conservateur Edmund Burke, à un certain moment point réaliser la volonté des électeurs peut devenir indéfendable. C’est certainement vrai s’il faut qu’un membre du Congrès soutienne un président séditieux.

Regarder ce qui s’est passé avec Mme Stefanik est triste et troublant parce que les gens qui la connaissent disent qu’elle sait mieux. Elle était prête à être façonnée par les circonstances, même lorsque les circonstances la poussaient dans des endroits laids et à adopter des théories du complot. Comparez cela avec Mme Cheney, qui a été déchue de son poste à la direction républicaine et remplacée par Mme Stefanik. Mme Cheney représente les habitants du Wyoming sur de nombreuses questions qui sont importantes pour eux, mais elle a tiré un trait sur une attaque fondamentale contre notre démocratie. Elle ne franchirait pas cette ligne. Mme Stefanik l’a fait.

L’histoire de Mme Stefanik est importante en partie parce qu’elle reflète celle de tant d’autres républicains. Ils, comme Mme Stefanik, sont des opportunistes, vivant complètement dans l’instant, changeant de personnalité pour faire avancer leurs intérêts politiques immédiats. Un engagement envers une conduite éthique, une dévotion au bien commun et la fidélité à la vérité semblent n’avoir aucune valeur intrinsèque pour eux. Ces qualités ne sont que des instruments, utilisés lorsqu’ils sont utiles mais rejetés lorsqu’ils sont gênants.

Les politiciens et les anciens responsables de l’administration Bush à qui j’ai parlé craignaient que les républicains au Congrès concluent que le chemin de Mme Stefanik vers le pouvoir est celui à imiter. La voie rapide vers le leadership consiste à enrôler des personnalités comme M. Trump, M. Bannon et ce qu’un de mes interlocuteurs a appelé «l’armée de la base», composée comme elle l’est d’adeptes de QAnon, de nationalistes chrétiens, d’amateurs de radio de droite. et ceux qui sont déterminés à renverser les élections.