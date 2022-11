Avis | Quatre dures leçons d’un renversement démocratique

Le Kent souffrait d’une sorte d’insularité similaire. Il a attaqué les amateurs de sport, suggérant qu’il n’est pas masculin pour les hommes de “regarder d’autres hommes s’affronter dans un jeu stupide”, un point de vue courant dans les coins de l’alt-right mais inintelligible pour les normies. Gluesenkamp Perez a déclaré que Kent avait semblé choqué lorsque, lors d’un débat, sa ligne sur les vaccins en tant que “thérapie génique expérimentale” n’a pas été bien accueillie, ce qu’elle a pris comme un signe qu’il avait passé trop de temps “à opérer dans les salons de discussion”. ”

L’expression ultime de la chambre d’écho de droite était le mouvement Stop the Steal lui-même. Les conservateurs auraient peut-être été moins crédules à ce sujet s’ils n’avaient pas été si déconnectés de la majorité des électeurs de Biden.

4. Les données ne sont pas tout.

En tant que Nathaniel Rakich de FiveThirtyEight reconnu sur Twitter, le modèle du site n’a pas pris en compte les faiblesses personnelles de Kent et n’a inclus qu’un seul sondage post-Labor Day. Une dépendance excessive à quelques points de données a rendu la position de Gluesenkamp Perez plus faible qu’elle ne l’était réellement. Les démocrates à qui j’ai parlé dans l’État de Washington – ainsi que certains républicains – pensaient qu’elle avait une bonne chance, mais les démocrates nationaux semblent ne pas être convaincus. Le Comité de campagne du Congrès démocrate ne lui a accordé aucun soutien financier.

Les démocrates ne devraient évidemment pas ignorer les chiffres des sondages ou les données sur la répartition partisane de l’électorat. Mais nous sous-estimons le facteur humain en politique à nos risques et périls.

“Vous avez un acolyte du culte de la personnalité de Trump, et tout le monde radie le district”, m’a dit Brian Baird, un démocrate qui a représenté le troisième district de 1999 à 2011, en septembre. “Mais cette jeune femme fougueuse, brillante et modérée, avec un jeune enfant, qui essaie de gérer une petite entreprise, monte les marches et dit:” Je ne vais pas supporter ça. “” Parfois, les histoires vous disent quelles statistiques ne peut pas.