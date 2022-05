Avis | Quand un médecin pro-vie pratique un avortement

Les parties se distinguaient au fur et à mesure que je les enlevais – des membres, une moelle épinière, des organes internes – mais bientôt tout est devenu un gâchis, un mélange d’amnios, de chorion et de sang. L’anxiété d’effectuer une procédure éthiquement troublante à laquelle notre patiente pourrait ne pas survivre s’est estompée alors que j’enlevais soigneusement tout ce qui se trouvait à l’intérieur de son utérus. Je ne voulais plus causer de saignement, mais je ne voulais pas non plus laisser quoi que ce soit dans son utérus qui causerait plus de saignement ou d’infection.

Nous avons allumé les lumières et ramené l’échographe dans la salle d’accouchement. Notre patient, toujours sous anesthésie, était stable et a été transféré dans notre salle de réveil postopératoire. Nous avons discuté de la question de savoir s’il valait la peine de montrer à son mari tout le sang qu’elle avait perdu – notre pratique habituelle dans les situations mettant sa vie en danger pour souligner le danger pour sa vie avant son intervention – mais il y avait bien plus que du sang à montrer, donc nous avons décidé de lui dire simplement ce qui s’était passé. Je me suis portée volontaire pour transporter la bassine jusqu’à la fosse où nous déposons normalement les placentas après l’accouchement.

La nuit fraîche et sombre était un soulagement de la chaleur suffocante du bloc opératoire mal ventilé. J’ai ouvert le couvercle en bois de la fosse placentaire et j’ai vidé le bassin. Dans le trou, son corps est allé.

Dans notre travail quotidien dans un hôpital pour femmes et enfants dans l’un des pays les plus dangereux pour être mère ou enfant, mes collègues et moi avons vu des bébés mourir avant, pendant et après l’accouchement et même parfois leurs mères aussi. Sans respirateurs, peu de tests de laboratoire et de nombreux patients arrivant pour des soins bien plus tard qu’ils ne le feraient dans d’autres pays dotés de routes fiables et d’établissements de santé accessibles, la tragédie était suffisamment fréquente pour me faire demander à Dieu « Pourquoi ? » encore et encore.

Pourtant, ce qui est arrivé à mon patient ce jour-là il y a six ans pourrait arriver n’importe où.

Dans notre cas, la patiente saignait lentement depuis environ deux semaines avant d’arriver jusqu’à nous, amenée à moto par son mari seulement après s’être évanouie suite à une perte de sang. Mère de plusieurs autres enfants qui vivaient loin de notre hôpital, elle n’avait pas eu d’autres soins prénatals jusque-là. Grâce à une échographie, j’ai rapidement déterminé que son bébé était toujours en vie et âgé d’environ 18 semaines, plus ou moins quelques semaines.

Puis j’ai vu le caillot.

C’était beaucoup plus gros que le bébé – si gros, en fait, que je l’ai pris pour une vessie trop pleine la première fois que je l’ai scannée. Cela représentait probablement un demi-litre de sang juste assis au fond de l’utérus, s’écoulant lentement. Nous n’avons vu le placenta nulle part ailleurs dans l’utérus, donc il a dû être enfoui quelque part dans ce gâchis de vieux sang.

Nous n’avions qu’une seule unité de sang dans notre minuscule réfrigérateur, que nous devions conserver au cas où un enfant atteint de paludisme ou une autre femme plus malade qu’elle en aurait besoin. La seule façon de la sauver était de tout retirer de son utérus pour qu’il puisse se contracter contre lui-même et arrêter le saignement. Attendre un moment où le bébé aurait pu être livré en toute sécurité était impossible. Nous étions convaincus qu’il serait mort avec sa mère avant d’atteindre la viabilité.