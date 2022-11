Avis | Quand Twitter est « gratuit », nous payons avec notre vie privée

(En outre, le financement par la publicité n’est pas gratuit non plus. Le prix d’une canette de boisson sucrée brune pétillante ou de détergent comprend le coût de ses publicités.)

Il s’agit d’une infrastructure d’autoritarisme, créée pour diffuser des publicités plus efficacement. C’est un terrible modèle pour la sphère publique numérique.

Pire encore, les publicités numériques ne sont pas suffisamment rentables pour les plates-formes sans grande échelle – des centaines de millions, voire des milliards d’utilisateurs. Pour se développer, les sites de médias sociaux fournissent des services dans des pays où il y a peu d’argent à trouver, mais ils ont historiquement accordé trop peu d’attention à ce qui se passe sur leurs plateformes après leur expansion. En 2018, un enquêteur de l’ONU a découvert que Facebook était utilisé pour alimenter la haine ethnique au Myanmar ; l’entreprise comptait peu d’employés parlant birman, ce qui était disproportionné par rapport à ses millions d’utilisateurs parlant birman.

Il est vrai que les annonceurs fuiraient les plateformes qui ne modèrent pas le contenu, mais ce qu’ils ont en tête n’est pas forcément ce qui est bon pour la sphère publique. Bien sûr, ils sont susceptibles de fuir une plate-forme imprégnée des pires discours de haine, mais ils peuvent également ne pas aimer qu’une plate-forme soit utilisée pour organiser, par exemple, une énorme augmentation des impôts sur les sociétés. Je ne suis pas sûr que confier la sphère publique aux entreprises de détergents ou de boissons non alcoolisées soit une bonne idée.

Le journalisme traditionnel s’est donné beaucoup de mal pour éloigner les annonceurs de la salle de rédaction – il existe des politiques, une éthique et des procédures pour s’assurer que les annonceurs ne peuvent pas influencer la façon dont les journalistes font leur travail. On peut se demander dans quelle mesure ces politiques ont réussi, bien qu’au moins de nombreuses salles de rédaction aient tenté de résoudre le problème.

Les organes de presse traditionnels, dont le New York Times, recherchent également des publicités numériques et collectent des données auprès des utilisateurs pour cibler ces publicités. Mais comme les publicités numériques fournissent une part décroissante de leurs revenus, les grands éditeurs comme The Times mettent de plus en plus l’accent sur les abonnements.

Je n’ai pas été fan de Musk. Lorsque j’ai critiqué son incursion malavisée dans le sauvetage de 14 garçons d’une grotte en Thaïlande, il m’a dit sur Twitter que l’homme qui avait joué un rôle énorme dans l’organisation du sauvetage était un “pédo”. Il a supprimé le tweet, s’est excusé et a remporté un procès en diffamation, mais l’incident a laissé certains actionnaires remettre en question son aptitude à diriger Tesla.