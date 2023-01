Avis | Quand l’histoire américaine se transforme en mythologie américaine

Les éditeurs notent l’existence de certains mythes “bipartisans” qui transcendent le parti ou l’idéologie, mais la très grande majorité, les mythes couverts dans “Myth America” ​​proviennent ou vivent à droite. Dans une analyse qui s’étend sur 20 chapitres, plus de 300 pages et des siècles d’histoire américaine et de discours public, cet accent est frappant. Les militants et les politiciens de gauche aux États-Unis ne construisent-ils et ne propagent-ils jamais leurs propres versions affirmées de l’histoire américaine ? Si une telle innocence libérale est réelle, écoutons-en plus. Sinon, cela pourrait nécessiter sa propre démystification.

L’un de ces mythes bipartites, généralement défendu par les politiciens des deux grands partis, est l’ur-mythe de la nation : l’exceptionnalisme américain. Dans son essai sur le sujet, David A. Bell, un autre historien de Princeton, peut être dédaigneux du terme. « La plupart des nations peuvent être considérées comme exceptionnelles dans un sens ou dans un autre », écrit-il. Aujourd’hui, l’expression est généralement déployée comme un “gourdin” dans les guerres culturelles du pays, soutient Bell, une pratique popularisée par des politiciens comme Newt Gingrich, qui a longtemps salué les États-Unis comme “la civilisation la plus unique de l’histoire” et assaille quiconque ne s’incline pas devant le concept. « Pour Gingrich, démontrer l’exceptionnalité de l’Amérique a toujours eu moins d’importance que de dénoncer la gauche pour ne pas y croire », écrit Bell.

En explorant les arguments antérieurs sur la nature unique de l’Amérique, Bell aborde le sermon du XVIIe siècle de John Winthrop « Modèle de charité chrétienne », dans lequel le futur gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts a déclaré que la communauté puritaine serait « comme une ville sur une colline ». (une ligne que le président Ronald Reagan a élargie des siècles plus tard pour en faire une “ville brillante sur une colline”). La référence est obligatoire dans toute discussion sur l’exceptionnalisme américain, bien que Bell minimise la pertinence du sermon laïc pour les débats sur l’exceptionnalisme, à la fois parce que le texte “soufflait d’un doute angoissé” quant à savoir si les colons pouvaient relever le défi et parce que le sermon “restait virtuellement inconnu jusqu’au 19ème siècle.

C’est une hypothèse intrigante, du moins pour ce non-historien, que l’obscurité initiale d’un discours (ou d’un livre ou d’un argument ou d’un travail de quelque nature que ce soit) le rendrait non pertinent, quelle que soit son importance pour les générations suivantes. C’est la même attitude qu’Akhil Reed Amar, professeur de droit à Yale et auteur d’un chapitre sur les mythes entourant la Constitution, adopte envers le fédéraliste n° 10. L’essai de James Madison « a préfiguré une grande partie de l’histoire américaine de l’après-guerre civile », Amar écrit, en partie pour son argument selon lequel le gouvernement fédéral protégerait les droits des minorités plus efficacement que les États, “mais en 1787-1788, presque personne n’a prêté attention au chef-d’œuvre de Madison”. Contrairement à d’autres essais fédéralistes qui ont largement résonné lors des débats sur la ratification constitutionnelle, écrit Amar, le numéro 10 “n’a pas réussi à faire une profonde impression dans les cafés et tavernes américains où les clients lisaient à haute voix et discutaient des journaux locaux et de l’extérieur de la ville”. Hélas, M. Madison, votre article n’était pas à la mode, nous le retirons donc de la page d’accueil de l’histoire.

À son crédit, Amar est cohérent en privilégiant les réactions populaires immédiates dans ses évaluations historiques. Il critique l’argument du livre de Charles Beard de 1913, « Une interprétation économique de la Constitution », selon lequel la Constitution était un document antidémocratique. “Si le document était vraiment antidémocratique, pourquoi le peuple l’a-t-il voté ?” demande Amar. “Pourquoi des dizaines de milliers de travailleurs ordinaires ont-ils rejoint avec enthousiasme des rassemblements pro-constitutionnels massifs à Philadelphie et à Manhattan?” Même juste au lendemain des élections de 2020 et de l’assaut du Capitole du 6 janvier, cependant, il semble clair que les gens d’une société libre peuvent être ralliés à des causes démocratiques et antidémocratiques, avec beaucoup d’enthousiasme, s’ils en viennent à croire que tel est le cas. les causes sont justes.

D’autres contributeurs à “Myth America” ​​sont plus enclins à loucher sur les premières impressions du passé. Dans un chapitre minimisant l’impact transformationnel de la présidence Reagan, Zelizer déplore que « le trope selon lequel une “révolution Reagan” a refait la politique américaine est resté au centre du discours national », même s’il « a été plus un sujet de discussion politique qu’un Description de la réalité. (Rappel : les appeler « tropes » ou « points de discussion » est un moyen efficace de rejeter les points de vue opposés.) Lorsque Zelizer revient sur une collection d’essais d’historiens publiés en 1989, quelques mois seulement après le départ de Reagan, et qui soutenaient La victoire de Reagan en 1980 marquait « la fin de l’ère du New Deal », il n’hésite pas à porter un jugement sur ses collègues professionnels. “Même un groupe d’historiens a été emporté par le moment”, écrit-il.

Ici, la proximité d’une époque historique antérieure rend les observateurs sensibles aux passions passagères, et non les possesseurs d’intuitions supérieures. Si tel est le cas, peut-être qu’un recueil d’essais sur les mythes américains publié peu de temps après la présidence Trump risque également d’être emporté par son propre moment. (Incidemment, ce livre de 1989, édité par les historiens Steve Fraser et Gary Gerstle et intitulé “The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980”, partage un contributeur avec “Myth America”. Michael Kazin, inclinez-vous. )