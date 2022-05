Avis | Quand l’espoir dépend d’un médicament non approuvé

Au lieu de cela, les principaux obstacles, comme l’a observé la famille Forbes, sont souvent de savoir si la société pharmaceutique a un programme d’accès élargi pour un médicament spécifique et, si c’est le cas, si elle approuve la demande. Les entreprises ne sont pas tenues de déclarer le nombre de demandes qu’elles acceptent, bien que certaines grandes entreprises pharmaceutiques rendent ces informations publiques.

Peut-être plus important encore, on ne sait pas dans quelle mesure les campagnes médiatiques des familles affectent ces décisions. C’est ce qui trouble Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la Grossman School of Medicine de l’université de New York. “Si vous avez des ressources, vous embauchez des RP, vous créez votre propre site Web et vous avez de bonnes chances de culpabiliser ou de faire honte à l’entreprise pour qu’elle vous fournisse quelque chose”, m’a-t-il dit. “Je comprends pourquoi les gens le font, mais ce n’est pas un système équitable.”

Le Dr Caplan a été le pionnier d’une solution possible. Travaillant avec Janssen Pharmaceuticals, une filiale de Johnson & Johnson, il dirige un comité consultatif de médecins, d’éthiciens et de membres de la communauté qui évaluent ces demandes et élaborent ensuite une recommandation pour la société pharmaceutique. Tout comme le système américain d’allocation d’organes, que le Dr Caplan a également aidé à développer, ce comité vise à assurer une allocation équitable d’une ressource limitée. Les compagnies pharmaceutiques ne devraient pas être influencées à dire oui par les photos les plus sympathiques ou poussées à dire non par crainte qu’un résultat négatif puisse affecter la confiance des consommateurs dans un médicament. Au lieu de cela, le comité applique des critères cohérents à chaque destinataire potentiel anonyme et rend une décision basée sur des facteurs médicaux plutôt que sur le pathos d’une histoire personnelle, de la richesse ou de la notoriété médiatique.

C’est un début, en particulier lorsqu’il est associé à un meilleur suivi des résultats et à une meilleure formation des cliniciens sur la manière d’inscrire leurs patients à des essais cliniques et de naviguer dans un accès élargi si ces essais ne sont pas possibles. Avocate de formation, Mme Forbes a fait elle-même la majeure partie de cette navigation et de ce plaidoyer, mais il y a de nombreuses familles pour qui cela ne serait pas possible. Et lorsque le temps des cliniciens est une ressource limitée, quelle part de ce processus peuvent-ils raisonnablement assumer pour un médicament dont l’efficacité n’a pas encore été prouvée ?

C’est la question derrière tant de cette conversation. Jusqu’où allons-nous quand l’alternative est la mort ? Et qu’est-ce qui est sacrifié dans le processus ? “Vous gardez l’espoir que vous pourriez être ce rare, que si vous pouvez juste rester en vie assez longtemps pour le prochain médicament, cela pourrait changer les choses”, m’a dit Mme Forbes, réfléchissant à ces dernières semaines.

Même si son mari n’a jamais reçu le médicament à accès élargi, elle ne regrette pas qu’ils aient consacré autant de temps et d’efforts à le rechercher. Ils pensaient que ce médicament fonctionnerait, a-t-elle dit, mais ils ont également pu envisager une réalité dans laquelle M. Forbes n’a pas vécu pour le voir.

“Malgré la façon dont tout s’est terminé, c’était bien pour Michael de se sentir positif et plein d’espoir”, a-t-elle déclaré. “C’était très bien pour moi, car il n’y avait aucune pierre non retournée.” Ce n’est pas le genre de victoire qu’ils voulaient, mais c’est quelque chose.