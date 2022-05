Avis | Quand les prédicateurs sont des prédateurs

Alors aujourd’hui : les femmes. Une galerie d’eux. En commençant par un, Rickie Lee Jones, qui n’a reçu aucune nomination de lecteur mais qui a une place spéciale dans mon cœur.

Le début de sa carrière m’a ravi. À mon avis, son deuxième album, “Pirates”, sorti en 1981, est son chef-d’œuvre – indulgent et peu maniable, oui, mais aussi follement passionné, sonorement grandiose et moins conventionnel que son superbe prédécesseur, “Rickie Lee Jones”. Et comme le meilleur de son travail, c’est une mine d’or de paroles, du moins si vous êtes d’accord avec une surabondance de métaphores et de vanités et avec des déviations rapides de l’une à l’autre.

Le premier titre, « We Belong Together », incarne cette richesse et cet abandon. Il y a un riff d’ouverture sur le film “Rebel Without a Cause” (“Comment une Natalie Wood pourrait-elle ne pas se faire sucer / Dans une scène si personnalisée”), qui cède la place à des allusions nautiques (“quais sur le toit” qui sont des points de vue pour ” les mers de Crosstown ») et laisse place à des méfaits autonomes (« Et tu lui as dit de se tenir droite quand tu l’as embrassée/Mais ce n’est pas là que tu pensais »). La chanson a un balayage épique, emballant toute une vie de nostalgie en cinq minutes capiteuses.

Lucinda Williams est une autre auteure-compositrice-interprète experte en ce genre de sorcellerie – et plusieurs d’entre vous avoir l’a nommée. “Ma chanson pour sortir de la route est” Sweet Old World “”, a écrit Susan Newbold de Prairie Village, Kan., Dans un e-mail, louant le travail de Williams. “Ça me fait encore pleurer à chaque fois que j’y joue.”

Moi aussi – eh bien, ça me rend brumeux. “Voyez ce que vous avez perdu en quittant ce monde” est la première ligne, bientôt suivie d’un inventaire magnifiquement choisi de plaisirs et d’intimités (“Le souffle de vos propres lèvres/Le toucher du bout des doigts”). “Sweet Old World” est la chanson titre d’un album que Williams a sorti en 1992; une grande partie de son album de 1998, “Car Wheels on a Gravel Road”, un favori des fans, est tout aussi magistral. (Merci non seulement à Susan Newbold mais aussi à Vic Williams de Reno, Nevada, et Michele Dellinger de Manhattan, entre autres, pour avoir distingué Williams.)

Et qu’en est-il de Mary Chapin Carpenter ? (Marcia Snowden, Lawrenceville, NJ, et Leonard Naymark, Toronto, entre autres.) Je l’ai moins écoutée que Williams, alors j’ai été ravi de me rappeler des joyaux lyriques tels que “I Am a Town”, dans lequel elle se voit comme un lieu de passage et façonne des lignes comme celles-ci : « Je suis des pêches en septembre et du maïs d’un étal au bord de la route/Je suis la langue des indigènes. Je suis une cadence et une voix traînante.

Alors que plusieurs d’entre vous ont demandé que l’on considère l’auteur-compositeur-interprète Richard Thompson, personne n’a fait l’éloge de son ex-épouse Linda Thompson : les deux sont devenus célèbres en tant que duo avant de se séparer. Et s’il est vrai qu’il était considéré comme l’auteur-compositeur du duo, comme l’explique Jon Pareles dans cet excellent article du Times sur leur travail, son album solo de 1985, “One Clear Moment”, se distingue non seulement par son chant mais aussi par ses paroles.