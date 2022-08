Avis | Quand la pandémie prendra-t-elle fin ? Et d’autres questions urgentes, répondues

“Suivre les vaccins et les rappels est si important.”

Je pense que Covid est maintenant comme nos souches de grippe annuelles. Y a-t-il un nouveau type de vaccin à venir cet automne ou cet hiver pour aider avec les futures variantes ? — Gerry Moss, Naples, Floride.

Akiko Iwasaki : Bien qu’il puisse sembler que Covid est maintenant comme une grippe annuelle, les données montrent qu’il cause toujours plus d’hospitalisations et de décès que la grippe. C’est pourquoi il est si important de se tenir au courant des vaccins et des rappels. Il y aura probablement un booster compatible Omicron en automne ou en hiver pour aider à se protéger contre la variante actuelle. Moi-même et d’autres travaillons également sur des vaccins de rappel nasal et des vaccins universels contre les coronavirus conçus pour réduire l’infection et la propagation à partir de futures variantes. Les vaccins nasaux ne seront pas disponibles cet hiver, mais s’il y a un soutien et une coordination gouvernementaux, ils peuvent être disponibles dans un avenir proche, potentiellement dans quelques années.

“Le vaccin axé sur Omicron contiendra de nouvelles cibles pour le système immunitaire.”

J’ai 64 ans, je suis en bonne santé, je n’ai pas eu de Covid et j’ai un mariage de famille à venir, alors je suis allé de l’avant et j’ai reçu un deuxième rappel en juillet. Maintenant, j’ai peur que si un vaccin axé sur Omicron arrive à l’automne, je ne serai pas éligible. Ai-je fait une erreur? — Mary Murphy, Kansas City, Missouri.

Marion Poivre : Obtenir un rappel en juillet avant un grand mariage familial était une bonne idée et certainement pas une erreur, même avec les vaccins axés sur Omicron qui arriveront probablement cet automne. Le CDC recommande aux personnes non immunodéprimées de 18 ans et plus d’attendre au moins cinq mois après leurs premières doses de vaccin Pfizer ou Moderna, et aux personnes de 50 ans et plus d’attendre au moins quatre mois après avoir reçu un premier rappel avant d’en recevoir un suivant. Ces retards sont suggérés pour plusieurs raisons, notamment le fait que l’immunité diminue avec le temps, donc un rappel plus fréquent avec le même vaccin n’est pas nécessaire, et parce que la réponse immunitaire évolue également avec le temps et que l’obtention d’un vaccin supplémentaire dans un délai plus court peut avoir un impact cette réponse et réduire la protection.