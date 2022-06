Avis | Quand Covid a pris mon sens de l’odorat

Normalement, je saurais tout de suite si j’avais accidentellement ramassé un sac de Midnight Dark Roast. L’odorat et le goût sont deux choses pour lesquelles j’ai toujours été bon. Je peux sentir la sueur de quelqu’un si la personne a mangé de la viande rouge ou s’est entraînée en matière synthétique. Je peux entrer dans une pièce et sentir quand la télévision est allumée. Je suis pleinement convaincu que je peux sentir l’électricité statique. Quand je révèle cela, la plupart des gens me regardent comme si j’étais un fou, mais rares sont ceux qui hochent la tête en signe de reconnaissance. Un de nous. Mon grand-père était un chimiste et un nez professionnel, et j’ai toujours aimé penser que s’il s’accrochait à ses compétences en chimie, il transmettait son sens aigu de l’odorat.

Mes autres sens ne sont pas à crier. Toujours myope, j’ai atteint un âge où je ne peux voir ni de près ni de loin, ni avec des lunettes ni sans – et les lentilles de contact sont presque intolérables. Je suis le premier à monter le volume de la télécommande, et pourtant un certain niveau de bruit ambiant suffit à me faire quitter la fête. Le spectre de mon défunt père, un homme pour qui l’expression « malentendant » était moins un euphémisme poli qu’un pur mensonge, plane comme un présage.

L’année dernière, Tejal Rao, critique gastronomique du Times, a détaillé de manière mémorable son anosmie pendant les premiers jours de Covid. Pour elle, mangeuse professionnelle et chef experte, la perte a été profonde. Ma nouvelle incapacité à distinguer les variétés de gommes Haribo est bien loin de la souffrance de Rao et de celle des milliers d’autres qui ont enduré des cas marqués et souvent persistants d’anosmie. La fille adolescente d’un ami est tombée avec Covid en mars 2020 et son odorat n’est toujours pas complètement revenu; imaginez-vous vous demander alors que vous vous dirigez vers l’université si le reste de votre vie sera marqué à jamais? D’autres que je connais se résignent à sentir le monde d’une manière moindre. Après des mois de long Covid, les gens arrêtent même de vous demander si vous êtes «de retour à la normale». Et qu’est-ce qui est normal de nos jours, de toute façon ?

Certains membres de ma famille voient un avantage dans mon statut actuel de personne qui ne sent pas bon. Je ne vais pas être le seul à prendre la dernière danoise aux cerises ou à insister pour servir des nouilles Hetty McKinnon trois soirs de suite. « N’hésitez pas à nettoyer le vomi de chat dans le couloir », a déclaré joyeusement mon mari l’autre jour peu de temps après mon réveil.

Je me sens comme une version bizarro du célèbre peintre daltonien d’Oliver Sacks, un homme dont la perte soudaine de couleur – l’achromatopsie – signifiait « qu’il trouvait les aliments dégoûtants en raison de leur apparence grisâtre et morte et qu’il devait fermer les yeux pour manger ». La nourriture, pour moi, n’est pas tant dégoûtante que sans joie. La cuisine a perdu tout intérêt et j’ai donc laissé tomber. Au lieu d’un dîner en famille, je le déclare maintenant régulièrement une soirée «à emporter», laissant les enfants consommer des aliments transformés du congélateur pendant que je dépose des cuillerées de céréales dans mon trou de la bouche, une tâche aussi gratifiante que de remplir un réservoir à la station essence. Une visite du week-end du Memorial Day au New York Botanical Garden, avec son bouquet enivrant, est restée une expérience strictement visuelle. Je reçois tous les éternuements saisonniers de pollen sans la compensation des fleurs parfumées.