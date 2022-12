Avis | Quand Allen Ginsberg est venu en ville

Le tout a été mis en place lorsque soudain le doyen des étudiants, le père Richard Sherburne, a obtenu des informations générales sur Ginsberg qu’il n’a apparemment pas appréciées et a annoncé que la lecture devait être annulée.

Les raisons n’étaient pas claires. Pour être juste, Ginsberg avait des antécédents de consommation de drogue et de déshabillage en public, au moins une fois. Mais le fait qu’il soit gay semblait être le vrai problème. “Si je me souviens bien, l’homosexualité était la raison invoquée par l’administration pour annuler la comparution de Ginsberg”, a déclaré Con Lehane, un chef de la rébellion étudiante que nous avons organisée au nom de la liberté d’expression.

Con, qui est romancier à Washington, a été mon ami pendant toutes ces années. Chez Marquette, nous ne connaissions personne d’homosexuel — OK, bien sûr que nous le connaissions, mais aucun d’entre eux n’avait fait son coming-out à l’époque. Con était beaucoup plus impliqué dans la gauche politique que moi, et il m’a dit qu’il avait été plus tard réprimandé pour avoir recruté une lesbienne dans la Ligue de libération des jeunes travailleurs.

Mais à propos de Ginsberg. Nous avons organisé un sit-in au bureau du Père Sherburne pour protester contre l’annulation, en vain. Finalement, l’Université du Wisconsin-Milwaukee a accepté d’accueillir la lecture de poésie et un groupe d’entre nous a manifesté, marchant à travers la ville jusqu’à l’événement.

“Nous irons tous sur la même croix en fin de compte – il n’y a pas besoin de colère”, je me souviens que Ginsberg a dit à la foule. Je n’avais toujours pas une grande maîtrise de la poésie, mais je connaissais un bon retour quand j’en entendais une.

Et je dois vous dire que ça a été un tournant dans ma vie. Je me suis toujours vu comme une personne modérée travaillant au sein du système auparavant. En y repensant, je me demande combien de temps il m’aurait fallu pour comprendre que j’étais contre la guerre au Vietnam si je n’avais pas été un vétéran de la lutte contre la censure à Ginsberg.

Mon alma mater a aussi beaucoup changé depuis. Il y a quelque temps, j’ai été invitée à donner une conférence à Marquette — je crois que c’était sur les livres que j’avais écrits sur l’histoire des femmes. Pendant que je parlais, des photos de mon temps à l’école ont clignoté en arrière-plan, dont un nombre inhabituel semblait impliquer des sit-in au bureau du père Sherburne. Vraiment, j’ai fait d’autres choses, mais tout le monde s’est bien amusé.