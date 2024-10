Avis public : Rappels concernant les cliniques de vaccination contre la grippe de Yellowknife et la COVID

(Yellowknife, 30 octobre 2024) – Alors que d’autres cliniques de vaccination contre la grippe et la COVID ont été ajoutées au calendrier à Yellowknife, l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (NTHSSA) aimerait profiter de l’occasion pour rappeler aux résidents de Yellowknife les différentes cliniques qui auront lieu dans la ville à partir de ce moment. semaine.

Clinique des aînés

La santé publique de Yellowknife tiendra une clinique au centre communautaire Baker’s le jeudi 31 octobre.St entre 10h00 et 15h00, et visitera le Manoir d’Aven le 1er novembreSt entre 10 h 00 et 15 h 00. Ces cliniques visent à soutenir notre population vulnérable et à offrir aux personnes âgées la possibilité de recevoir leurs vaccins.

Clinique familiale

La Santé publique de Yellowknife, en partenariat avec la Yellowknife Playgroup Association, organisera une clinique au Multiplex du gymnase du MDN le dimanche 3 novembre.rd entre 9h00 et 13h30 Cette clinique est ouverte aux familles qui ont au moins un enfant âgé de cinq ans et moins. La Yellowknife Playgroup Association fournira des jouets, des activités, des collations et des rafraîchissements aux enfants et aux familles pendant cette période.

Clinique éphémère

La santé publique de Yellowknife sera à la coopérative de Yellowknife de 10 h à 14 h le samedi 2 novembre.sd. Les résidents qui visitent la Co-op pendant cette période et qui ne peuvent pas se rendre à une autre clinique peuvent recevoir leur vaccin contre la grippe et/ou la COVID dans cette clinique.

Clinique communautaire sans rendez-vous

Une clinique sans rendez-vous/sans rendez-vous sera ouverte à partir du mardi 5 novembre.ème jusqu’au samedi 16 novembreème au centre commercial Centre Square. Cette clinique est ouverte à toute personne souhaitant se faire vacciner. Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Lundi : Fermé

Mardi – vendredi : 9h00 – 19h00

Samedi : 10h00 – 17h00

Autres informations

Toute personne incapable de se rendre à une clinique et souhaitant quand même se faire vacciner peut le faire en appelant Santé publique de Yellowknife au (867) 767-9120 et en prenant rendez-vous.

Pour en savoir plus sur les opportunités de cliniques contre la grippe et la COVID dans d’autres communautés ou pour prendre rendez-vous avec votre centre de santé régional, veuillez visiter www.nthssa.ca/flu. Pour plus d’informations sur le vaccin contre la grippe et FluMist, les résidents peuvent appeler le 811 pour parler avec une infirmière autorisée 24h/24 et 7j/7.

FluMist, qui est un moyen sans aiguille de se protéger contre la grippe, est disponible dans les cliniques antigrippales programmées sur tout le territoire et peut être une option pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Communications de l’ASSTNT

[email protected]