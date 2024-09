Avis public : Cliniques de vaccination de l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, à venir

(27 septembre 2024) – À l’approche de la prochaine saison de vaccination contre la grippe et la COVID-19, l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (NTHSSA) souhaite rappeler au public de garder un œil sur les cliniques de vaccination de votre région.

Il est important de rester protégé et les vaccinations constituent une étape clé pour maintenir les communautés en bonne santé et en sécurité.

Le calendrier officiel de vaccination contre la grippe et la COVID-19 sera publié par la NTHSSA dans les semaines à venir. Des travaux de planification sont actuellement en cours dans chaque région. Cela comprendra la livraison de produits vaccinaux sur tout le territoire et la détermination des dates, heures et lieux des cliniques de vaccination.

Nous encourageons tous les résidents à rester informés et à continuer de consulter www.nthssa.ca/flu ou de suivre la page Facebook de la NTHSSA pour connaître les horaires des cliniques de vaccination les plus à jour.

Pour une formation générale sur les vaccins, veuillez visiter le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux à www.hss.gov.nt.ca/en/services/immunization-vaccination.