Avis | Psychédéliques pour la dépression : peuvent-ils fonctionner sans hallucinations ?

“Pour obtenir les types d’avantages persistants que nous constatons, qui sont des semaines, des mois, voire plus d’un an plus tard, cela semblerait suggérer qu’il y a une sorte de changement cognitif ou des changements dans la création de sens qui se produisent, “, a déclaré David Yaden, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement au Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research.

Les personnes participant à des études psychédéliques disent souvent que l’expérience a été parmi les plus significatives de leur vie, au même titre que la naissance d’un enfant ou la mort d’un parent. Beaucoup déclarent ressentir un sentiment de connexion avec l’univers. “Ce voyage avec la psilocybine a été l’expérience la plus transformatrice de ma vie”, a écrit M. Fernandez dans un article de Medium en 2018. “Cela m’a forcé à me réconcilier avec la mortalité de l’être humain. Cela a atténué mon anxiété et donné un sens à ma vie.

C’est cette catharsis existentielle et les idées personnelles qui l’accompagnent qui, selon le Dr Yaden et d’autres, sont si importantes pour la guérison des gens. À l’appui de la théorie, plusieurs études ont montré que les sentiments de connexion et de signification et les expériences de type mystique que les gens ont pendant leur voyage sont en corrélation avec leurs résultats thérapeutiques.

Quel que soit le côté qui a raison, la recherche d’une réponse à la façon dont les psychédéliques traitent la dépression rapproche les scientifiques de la compréhension non seulement de la façon de soulager les symptômes de la maladie mentale, mais aussi potentiellement de la façon de les éliminer. C’est parce que la vision vraiment révolutionnaire de la thérapie psychédélique et de ses cousins ​​chimiques non psychédéliques est de prendre les médicaments non pas sur une base quotidienne ou hebdomadaire, mais seulement une ou deux fois et potentiellement être guéri pour de bon. “Ne serait-ce pas merveilleux si nous avions un médicament que vous pouvez prendre au coucher et que vous vous réveilliez le lendemain et que vous n’étiez plus déprimé ?” a déclaré le Dr Bryan Roth, professeur de pharmacologie à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, qui travaille également au développement de composés psychédéliques non hallucinatoires.

***

À partir des années 1960, les scientifiques pensaient que la dépression résultait d’un faible taux de sérotonine, un neurotransmetteur, dans le cerveau, et les antidépresseurs traditionnels, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, agissaient en corrigeant ce déséquilibre chimique. Mais il y avait des trous dans cette hypothèse. Plus particulièrement, les ISRS augmentent immédiatement les niveaux de sérotonine, mais les symptômes de la dépression ne s’atténuent généralement que plusieurs semaines après le début du traitement.

Une nouvelle théorie est apparue dans les années 1990 et au début des années 2000 selon laquelle la dépression, ainsi que l’anxiété et le SSPT, pourraient provenir de la perte de synapses dans le cerveau – les connexions entre les neurones. Les scientifiques ont découvert que les personnes souffrant de dépression ont moins de volume dans les régions du cerveau importantes pour l’humeur, le contrôle exécutif et les sentiments de récompense. On pense que le stress chronique et la génétique contribuent à l’atrophie des neurones et de leurs connexions.