Avis ProtonVPN Plus 2023 – Conseiller technique

ProtonVPN existe depuis 2017 et est probablement mieux connu pour être un VPN gratuit. C’est génial aussi, car Proton ne limite pas la quantité d’utilisation que vous pouvez en faire, déclarant que «Nous pensons que la confidentialité et la sécurité sont des droits humains fondamentaux, nous fournissons donc également une version gratuite de ProtonVPN au public. Contrairement à d’autres VPN gratuits, il n’y a pas de pièges. Nous ne diffusons pas de publicités ni ne vendons secrètement votre historique de navigation. ProtonVPN Free est subventionné par les utilisateurs payants de ProtonVPN.

Là sont pièges cependant : vous avez le choix entre seulement trois pays (États-Unis, Pays-Bas et Japon) et vous n’obtenez pas les vitesses rapides que Proton offre aux clients payants.

Si vous ne souhaitez que la confidentialité lorsque vous naviguez sur le Web, alors Proton VPN Free peut être parfait. Cependant, cela s’avérera trop limitant pour les autres qui souhaitent débloquer les services de streaming, utiliser des serveurs dans d’autres pays, obtenir des vitesses plus rapides (car les serveurs ne sont pas à pleine capacité) et accéder à de nombreuses autres fonctionnalités réservées aux clients payants.

C’est pourquoi cette revue se concentre sur Proton VPN Plus, et nous ne le comparerons pas aux VPN gratuits mais à des rivaux tels que NordVPN, Surfshark et autres.

Fonctionnalités et applications

Plus de 1900 serveurs dans plus de 65 pays

Utilisez 10 appareils en même temps

Applications pour Windows, Android, macOS, iOS et Linux

Là où de nombreux fournisseurs de VPN ont fait un effort conscient pour rendre leurs applications légères, aérées et propres, ProtonVPN privilégie une interface plus sombre et plus technique. C’est le genre de chose que l’on voit généralement dans les films sur le piratage où les nerds frappent au clavier et des graphismes impressionnants apparaissent à l’écran.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Lorsque vous vous connectez à un serveur, de nombreuses informations vous sont présentées, telles que votre nouvelle adresse IP, le nom du serveur auquel vous êtes connecté, le protocole de cryptage utilisé, etc. Et ce ne sont que les applications mobiles.

Dans les applications de bureau, vous verrez encore plus de données telles que les vitesses de téléchargement et de téléchargement actuelles, et la quantité totale de données téléchargées et téléchargées.

Jim Martin / Fonderie

C’est vraiment un VPN pour les utilisateurs expérimentés. En plus des options standard de connexion au serveur le plus rapide et à un serveur aléatoire, vous pouvez créer les vôtres.

Il ne s’agit pas simplement de sauvegarder vos pays les plus utilisés : vous pouvez choisir des serveurs spécifiques et même le protocole à utiliser, ainsi qu’un nom et une couleur personnalisés. Vous pouvez également définir un profil par défaut, qui sera utilisé lorsque vous cliquez sur l’option Connexion rapide.

Jim Martin / Fonderie

Les protocoles incluent OpenVPN et WireGuard – ce dernier est disponible même pour les utilisateurs gratuits, même si les vitesses globales sont limitées.

Il existe de nombreux autres paramètres avec lesquels jouer, notamment un accélérateur VPN (qui utilise diverses astuces pour améliorer les performances) et un kill switch personnalisable dans l’application Windows. Vous pouvez même afficher les journaux d’application et WireGuard si vous le souhaitez.

C’est vraiment un VPN pour les utilisateurs expérimentés

Le coupe-circuit peut être activé, désactivé ou permanent. Lorsqu’il est activé, il empêchera vos données de fuir si la connexion VPN s’arrête de manière inattendue. Mais avec “permanent”, vous ne pouvez pas du tout utiliser Internet à moins que le VPN ne soit connecté. Ce dernier paramètre est disponible sur Windows et Linux, mais pas dans les autres applications de ProtonVPN.

Même les utilisateurs expérimentés peuvent être submergés par le nombre d’options de l’application Windows et doivent éviter de modifier celles qu’ils ne comprennent pas entièrement.

Il y a maintenant la redirection de port, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui téléchargent des torrents ou jouent à certains jeux en ligne. Vous ne pouvez pas avoir une adresse IP statique, cependant.

ProtonVPN ne proposait auparavant que des applications pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Mais maintenant, il a des applications pour Amazon Fire TV et Android TV, ce qui est bon à voir.

Ce qui n’est pas bon, c’est que vous ne pouvez pas activer à la fois le kill switch et le split tunneling dans l’application Windows. Si vous activez le kill switch après avoir activé le split tunneling et que vous vous connectez à un serveur, vous ne verrez pas d’avertissement, mais revenez dans les paramètres et vous découvrirez que le split tunneling a été désactivé. Si vous essayez de le réactiver, vous verrez un message vous demandant de désactiver le kill switch. Les autres VPN ne vous obligent pas à choisir.

Jim Martin / Fonderie

Notez qu’il n’y a pas d’extensions de navigateur disponibles, mais comme ces extensions ne peuvent pas établir de connexion VPN, ce sont généralement des proxys. Donc, si quoi que ce soit, Proton rend service à tout le monde en ne les fournissant pas.

Confidentialité et sécurité

En plus de la version gratuite, l’attraction principale de ProtonVPN est la confidentialité et la sécurité. Il est basé en Suisse, pour ses lois favorables sur la confidentialité, et est transparent quant à sa propriété. La loi suisse n’exige pas la sauvegarde de journaux et n’oblige pas ProtonVPN à espionner des utilisateurs spécifiques.

Les applications sont également toutes open source, elles peuvent donc être auditées par n’importe qui. ProtonVPN a également commandé un audit indépendant par Securitum en avril 2022 et – contrairement à certains VPN – a publié le rapport complet en ligne.

ProtonVPN utilise ses propres serveurs DNS, ce qui contribue à augmenter la confidentialité en protégeant contre les fuites DNS qui pourraient révéler les sites Web que vous visitez.

Les serveurs et le réseau de ProtonVPN sont conçus pour être aussi sécurisés que possible. Les utilisateurs qui paient pour le forfait Plus peuvent utiliser les serveurs Secure Core, qui sont situés dans des centres de données hautement sécurisés et détenus et exploités par ProtonVPN – non loués. Secure Core signifie que votre connexion est acheminée via plusieurs serveurs, ce qui rend pratiquement impossible de retracer votre adresse IP d’origine, et donc toute activité ne peut être liée à cette adresse IP. Le seul inconvénient est que vos vitesses de connexion seront plus lentes en conséquence.

ProtonVPN utilise ses propres serveurs DNS, ce qui contribue à accroître la confidentialité en protégeant contre les fuites DNS qui pourraient révéler les sites Web que vous visitez.

Vous n’avez pas à fournir d’informations personnelles lorsque vous créez un compte ProtonVPN et vous pouvez utiliser l’une des adresses e-mail anonymes de Proton, qui sont gratuites.

Enfin, il existe une prise en charge intégrée de Tor sur VPN via certains des serveurs de ProtonVPN. Ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens voudront utiliser, mais si vous savez ce que cela signifie, c’est un bonus.

Performance

ProtonVPN a ajouté WireGuard en octobre 2021, améliorant les vitesses et apportant tous les autres avantages de WireGuard.

Nous avons testé le service en février 2023 en utilisant une connexion gigabit à San Francisco. Ce sont les vitesses que SpeedTest a signalées avec le VPN déconnecté.

Adam Patrick Murray / Fonderie

Nous nous sommes ensuite connectés tour à tour à trois serveurs : New York, Londres et Tokyo. Comme vous pouvez le voir, les vitesses de téléchargement sont certainement correctes, mais les vitesses de téléchargement étaient beaucoup moins impressionnantes. Si vous êtes connecté à un serveur local, tout va bien, mais les vitesses très médiocres des serveurs de Londres et de Tokyo sont décevantes. En fait, ils étaient si mauvais que nous avons relancé les tests juste pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un cas unique. Mais ce n’était pas le cas : ils étaient vraiment si lents.

Adam Patrick Murray / Fonderie

Si vous souhaitez débloquer Netflix, Disney +, HBO Max, BBC iPlayer et autres, vous devrez vous abonner à Proton VPN Plus, car le streaming n’est pas pris en charge sur le niveau gratuit. Au lieu de taper sur un nom de pays, vous devez consulter la liste des serveurs individuels et vous connecter à celui qui a le symbole de diffusion en triangle.

Et le déblocage de Proton est très bon. Je n’ai eu aucun problème à regarder US Netflix et Disney + depuis le Royaume-Uni. Il fonctionne également avec Amazon Prime Video afin que vous puissiez regarder des vidéos lorsque vous êtes loin de votre pays d’origine. ProtonVPN débloque également BBC iPlayer.

Tarifs & forfaits

Presque tous les autres VPN ont une offre et facturent des montants différents en fonction de la durée de votre abonnement.

ProtonVPN a abandonné quelques niveaux et propose désormais Plus – uniquement le VPN – et Unlimited – un ensemble qui ajoute des e-mails, un calendrier et 500 Go de stockage dans le cloud. Mais par rapport, par exemple, aux offres de Google, celles de Proton sont toutes cryptées de bout en bout. Ne les confondez pas avec les “fonctionnalités gratuites de Mail, Calendar et Drive” qui n’offrent pas le même niveau de sécurité et de confidentialité.

Jim Martin / Fonderie

Plus coûte 9,99 $ par mois (environ 8,30 £), mais cela descend à 4,99 $ (4,16 £) par mois si vous vous abonnez pendant deux ans, ou 5,99 $ (4,99 £) par mois pendant 12 mois.

Vous pouvez avoir 10 appareils connectés à la fois au service, ce qui est plus généreux que beaucoup de VPN.

Même à ces prix réduits, d’autres VPN coûtent moins cher par mois et certains – dont NordVPN et Surfshark – sont considérablement plus rapides, en particulier sur leurs vitesses de téléchargement globales.

Verdict

Si vous êtes un utilisateur expérimenté après un VPN pour la confidentialité et la sécurité, ProtonVPN Plus pourrait bien vous intéresser. Les vitesses de téléchargement sont bonnes, il existe de nombreux serveurs aux États-Unis pour le streaming et les téléchargements P2P, ce qui signifie que le prix mensuel relativement élevé pourrait être acceptable. Cependant, si vous souhaitez spécifiquement utiliser le split tunneling sous Windows, le fait que vous ne puissiez pas également utiliser le kill switch pourrait être un facteur décisif.

Pour tout le monde, ProtonVPN Plus est difficile à recommander, surtout si tout ce que vous voulez faire est de regarder des services de streaming, car de nombreux rivaux peuvent les débloquer pour beaucoup moins d’argent.