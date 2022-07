Avis | Presque personne ne parle de la façon dont la fracturation était un cafouillage extraordinaire

Dans la ruée vers l’énergie provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le gaz naturel liquide américain a jusqu’à présent joué le rôle de chevalier blanc de l’Europe. Si l’Europe parvient à garder ses lumières allumées, ses maisons chauffées et ses usines en marche cet hiver, lorsque la demande énergétique est la plus élevée, ce sera en grande partie grâce aux expéditions de gaz américain, qui ont plus que doublé depuis le début de la guerre. Aujourd’hui, les deux tiers du pétrole américain et encore plus de son gaz proviennent de la fracturation hydraulique, mieux connue sous le nom de fracking, qui a joué ce rôle apparemment héroïque auparavant, dans le long effort du pays après le 11 septembre pour sortir de l’emprise. des producteurs du Moyen-Orient et garantir ce qui est souvent décrit comme « l’indépendance énergétique ». (Donald Trump a préféré le terme « domination énergétique ».) Il ne s’est pas avéré aussi utile que vous pourriez le penser : parce que les prix de l’énergie sont fixés sur les marchés mondiaux, la production nationale ne signifie pas que les Américains paient moins à la pompe. Mais grâce en grande partie à la fracturation hydraulique, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz.

Cependant, le fait peut-être le plus frappant concernant le boom de la fracturation hydraulique aux États-Unis est inconnu de tous, sauf des consommateurs les plus exigeants en matière d’énergie : la fracturation a été, pendant presque toute son histoire, un gâchis perdant de l’argent, rentable seulement récemment, après soutenu par tant d’investissements de capital-risque et de Wall Street qu’il ressemblait moins à une évidence de marchés efficaces qu’à un empire spéculatif de bulles comme Uber et WeWork. La révolution américaine du schiste a apporté au pays «l’indépendance énergétique», quelle qu’en soit la valeur, et du pétrole et du gaz plus abondants. Il a en effet remodelé l’ensemble du paysage géopolitique pour le carburant, mais pas suffisamment pour retirer l’influence de Vladimir Poutine. Mais la révolution n’était pas principalement le résultat d’une percée révolutionnaire ou d’une innovation technique qui a permis à l’industrie d’imprimer de l’argent. Dès le départ, l’argent est parti dans l’autre sens ; la révolution n’a eu lieu que parce que d’énormes sommes d’argent ont été investies dans le projet de la réaliser.

Aujourd’hui, avec les bénéfices aidés par les flambées des prix de l’énergie de l’année dernière, l’industrie de la fracturation hydraulique est enfin, du moins pour le moment, rentable. Mais de 2010 à 2020, le schiste américain a perdu 300 milliards de dollars. Auparavant, de 2002 à 2012, Chesapeake, le leader de l’industrie, n’avait pas signalé de flux de trésorerie positifs une seule fois, mettant fin à cette période avec des pertes totales d’environ 30 milliards de dollars, comme le documente Bethany McLean dans son livre de 2018, “Saudi America”, le meilleur et le compte rendu le plus complet du boom de la fracturation hydraulique jusqu’à ce point. Entre mi-2012 et mi-2017, les 60 plus grandes entreprises de fracturation hydraulique perdaient en moyenne 9 milliards de dollars par trimestre. De 2006 à 2014, les entreprises de fracturation ont perdu 80 milliards de dollars ; en 2014, avec du pétrole à 100 dollars le baril, un niveau qui semblait promettre un gros cash-out, ils ont perdu 20 milliards de dollars. Ces pertes étaient colossales et constantes, totalisant un total qui “éclipse tout ce qui se fait dans le domaine de la technologie/du capital-risque pendant cette période”, comme l’a récemment souligné l’écrivain de Bloomberg, Joe Weisenthal. “Il y avait toutes ces histoires écrites sur la façon dont les VC subventionnaient les modes de vie de la génération Y”, a-t-il noté sur Twitter. “La véritable histoire à écrire concerne la subvention massive aux consommateurs de la part de tous ceux qui ont financé Chesapeake et de toutes les entreprises qui ont perdu de l’argent à cause de la fracturation au cours de la dernière décennie.”