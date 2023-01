Avis | Président, Président, que voyez-vous ? Je vois MAGA me regarder.

Brett : Ce sera DeSantis ou tu peux me servir un plateau de corbeau. Peu importe que Trump ait quand même réussi à sceller l’accord pour la présidence de McCarthy en remportant quelques-uns des derniers récalcitrants. Il lui a quand même fallu 15 bulletins de vote.

Gaël : Mais à propos de Biden – s’il abandonnait, les démocrates devraient déterminer quoi faire à propos de Kamala Harris. Une femme, une minorité, avec le métier classique de formation présidentielle. Pourtant, beaucoup de gens ne l’ont pas trouvée si impressionnante en tant que leader potentiel.

Mon vote serait pour lui d’annoncer qu’il ne se présente pas instantanément et de laisser tous les autres héritiers potentiels y aller.

Brett : Comment résoudre un problème comme Kamala ? Mon espoir initial était qu’elle grandirait dans le travail. Cela n’a pas semblé se produire. Mon deuxième espoir était que Biden lui confierait une tâche dans laquelle elle brillerait. Cela ne s’est pas produit non plus. Mon troisième espoir était que Biden lui demanderait d’occuper le siège de Stephen Breyer à la Cour suprême, puis de nommer Gina Raimondo ou Pete Buttigieg à la vice-présidence, plaçant l’un ou l’autre en tête en 24 ou 28. Oups encore. Maintenant, les Dems sont aux prises avec leur propre version de Dan Quayle, moins la gravité.

Gaël : Pas juste de la comparer à Dan Quayle. Mais sinon OK avec votre plan. Continue.

Brett : Je pense aussi que Biden devrait annoncer qu’il ne se présentera pas, à la fois en raison de son âge et de la perspective de se présenter contre quelqu’un comme DeSantis. Mais l’argument est plus difficile à faire valoir étant donné les résultats à mi-parcours, le chaos républicain, le sentiment qu’il a défié les sceptiques d’adopter de nombreuses lois et la perspective de plus en plus probable que l’Ukraine l’emporte sur la Russie cette année et lui donne une véritable victoire géopolitique historique.

J’espère juste que s’il court, il changera de veep. Cela… rassurerait la nation.

Gaël : Tellement heureux d’apprendre que vous êtes sur une piste de fans de Biden. Cela s’applique-t-il également à son nouveau plan pour la frontière mexicaine ?

Brett : Pas un fan de Biden, exactement, même si je suis partisan d’une présidence réussie sur le principe général. Quant au plan frontalier, la bonne nouvelle est qu’il semble enfin reconnaître l’ampleur du problème et promettre une application plus stricte. C’est aussi bien qu’il en fasse plus pour les réfugiés politiques de pays oppressifs comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.