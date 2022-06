Avis | Président Biden : ce que l’Amérique fera et ne fera pas en Ukraine

Nous continuerons de coopérer avec nos alliés et partenaires sur les sanctions russes, les plus sévères jamais imposées à une grande économie. Nous continuerons à fournir à l’Ukraine des armes de pointe, notamment des missiles antichars Javelin, des missiles antiaériens Stinger, de puissants systèmes d’artillerie et de roquettes de précision, des radars, des véhicules aériens sans pilote, des hélicoptères Mi-17 et des munitions. Nous enverrons également des milliards supplémentaires d’aide financière, comme autorisé par le Congrès. Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour faire face à la crise alimentaire mondiale que l’agression de la Russie aggrave. Et nous aiderons nos alliés européens et autres à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles russes et à accélérer notre transition vers un avenir énergétique propre.

Nous continuerons également à renforcer le flanc oriental de l’OTAN avec des forces et des capacités des États-Unis et d’autres alliés. Et tout récemment, j’ai salué la candidature de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l’OTAN, une décision qui renforcera la sécurité globale des États-Unis et transatlantique en ajoutant deux partenaires militaires démocratiques et hautement compétents.

Nous ne cherchons pas une guerre entre l’OTAN et la Russie. Même si je ne suis pas d’accord avec M. Poutine et que je trouve ses actions scandaleuses, les États-Unis n’essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou. Tant que les États-Unis ou nos alliés ne seront pas attaqués, nous ne serons pas directement engagés dans ce conflit, que ce soit en envoyant des troupes américaines combattre en Ukraine ou en attaquant les forces russes. Nous n’encourageons ni ne permettons à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. Nous ne voulons pas prolonger la guerre juste pour faire souffrir la Russie.

Mon principe tout au long de cette crise a été “Rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine”. Je ne ferai pas pression sur le gouvernement ukrainien – en privé ou en public – pour qu’il fasse des concessions territoriales. Ce serait mal et contraire à des principes bien établis de le faire.

Les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie ne sont pas au point mort parce que l’Ukraine a tourné le dos à la diplomatie. Ils sont au point mort parce que la Russie continue de mener une guerre pour prendre le contrôle d’autant d’Ukraine qu’elle le peut. Les États-Unis continueront à œuvrer pour renforcer l’Ukraine et à soutenir ses efforts pour parvenir à une fin négociée du conflit.