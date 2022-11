Avis | Pouvons-nous vraiment aimer nos enfants sans condition ?

Ma mère a eu de la chance, car j’avais un tempérament adapté au rôle qu’elle m’avait confié. Mes fils ne le sont pas tellement. Ils sont exubérants et agités, pas câblés pour de longues séances d’immobilité et de bien réfléchir sur moi.

Ou peut-être que pour eux ce n’est pas une incapacité mais un choix. Mon fils aîné, Solly, renifle mon besoin et repousse fort. Habituellement doux et poli, le lundi, il devient hargneux et serré, poussant des boutons anciens. Il répond aux questions guillerettes de Jaren par de brefs monosyllabes. “La seule musique que j’aime, c’est la musique des mèmes ou la musique des jeux vidéo”, annonce-t-il, à la fois boudeur et joyeux de la mortification qu’il a déclenchée dans mon âme.

Jaren fait de son mieux. Il est joyeux et attentif, équilibrant les menuets français et les fugues suédoises avec des chansons d’Imagine Dragons et le thème musical de Super Mario Bros. Mais même le piano enseigné avec joie est un travail difficile. Et encore plus difficile que de maîtriser le piano, c’est de rester concentré pendant que votre mère émotionnellement hérissée fait part de ses problèmes depuis la pièce voisine.

La pratique est atroce. Jaren a confié à Solly la tâche de chanter et de jouer “Home on the Range” pendant trois semaines consécutives. Solly a pas mal de talent musical, et il devrait pouvoir le faire facilement. Mais c’est devenu une bataille de volontés.

Oh, donne-moi une maison, où les bisons errent, chante-t-il avec ressentiment. Il frappe une fausse note sur domicile.

“Euh, je pense que ça pourrait être un E?” Je bêle, de ma voix faussement désinvolte, désinvolte avec une nuance de désespoir. Solly sent les exigences séculaires intégrées dans les mots.

Il laisse échapper un “URRGH” et se retourne vers les touches.

Là où l’on entend rarement, un mot décourageant

Il regarde ostensiblement dans ma direction.

Les gens disent qu’être parent, c’est comme avoir son cœur qui se promène en dehors de son corps. Mais cela peut aussi être comme avoir votre réputation, votre image de soi de base, qui sévit aussi. Nos enfants sont nos minuscules ambassadeurs dérangés, sans perspective d’immunité diplomatique.