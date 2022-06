Avis | Pouvons-nous tech notre sortie du changement climatique?

Et si la prochaine grande frontière de la Silicon Valley n’était pas le web3 mais le changement climatique ? C’est le pari que fait le capital-risqueur John Doerr : Doerr, l’auteur milliardaire de « Speed ​​and Scale : An Action Plan for Solving Our Climate Crisis Now », a récemment fait don de 1,1 milliard de dollars à l’Université de Stanford pour financer une nouvelle école axée sur le climat et la durabilité. , décrivant la science du climat comme « la nouvelle informatique ». Mais avec la dernière évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat notant que les dangers du changement climatique s’accumulent rapidement, des piles d’argent et une explosion de puissance intellectuelle pourraient s’avérer trop peu, trop tard.

Dans cette conversation, Kara Swisher demande à Doerr si la Silicon Valley peut sauver la planète et ce que le président Biden et tout Washington doivent faire pour honorer l’objectif du pays de réduire de moitié les émissions d’ici 2030. Elle le presse de faire pression pour une taxe sur le carbone, de mobiliser les électeurs ou nommer et humilier encore plus fort les entreprises de combustibles fossiles peut être une meilleure utilisation des dollars de Doerr. Et ils discutent de la contribution d’Elon Musk à un avenir durable – Doerr notant pourquoi il a (à tort) négligé Tesla à ses débuts – et si les mouvements potentiels d’Apple sur le marché des véhicules électriques conviendraient bien au fondateur de l’entreprise, Steve Jobs.