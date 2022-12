Avis | Poutine contre le prêtre

Pour aider à capturer cette sensibilité, nous avons invité Gary Shteyngart, un satiriste américain d’origine soviétique et auteur à succès, à servir de narrateur de la vidéo. Né à Leningrad en 1972, M. Shteyngart a immigré aux États-Unis lorsqu’il était enfant et a grandi dans le Queens, à New York. Un critique passant en revue son dernier livre pour le New York Times l’a décrit comme “un écrivain comparativement superbe pour démontrer l’absurdité et générer du pathétique”. C’est un bon résumé de notre intention avec cette vidéo.