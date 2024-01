Avis | Pousser Israël maintenant en faveur d’une solution à deux États ? Tu te moques de moi.

En 2005, Israël, avec les encouragements des États-Unis, s’est lancé dans un essai unilatéral en faveur d’un État palestinien. Il a évacué ses soldats et ses colons de la bande de Gaza, laissant l’enclave côtière, qui comptait alors 1,3 million d’habitants, se gouverner elle-même. Les Palestiniens ont organisé des élections en 2006. Le Hamas, le parti révolutionnaire dédié à la destruction d’Israëlprend rapidement le pouvoir.

Cette expérience de souveraineté palestinienne se termine par des souffrances indicibles. Le Hamas a complètement militarisé la bande de Gaza, important des armes d’Iran, déclenchant des guerres de roquettes toutes les quelques années, creusant des tunnels sous les centres civils, et finalement envahissant et saccageant le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en enlevant 250. La calamité humanitaire à Gaza alors que l’armée israélienne tenter d’extirper le Hamas et de libérer les otages israéliens est le résultat prévisible.

On pourrait s’attendre à ce que les origines de la guerre actuelle incitent à la prudence quant à l’opportunité pratique de se diriger vers un État palestinien aux côtés d’Israël. Au lieu de cela, le concept… essentiellement moribond avant le début de la guerre – se retrouve soudainement au centre de la diplomatie américaine. Il a été élevé par le secrétaire d’État Antony Blinken à Davos, en Suisse, le 17 janvier, poussé deux jours plus tard par le président Biden lors d’un appel téléphonique largement relayé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et fait cette semaine l’objet d’un Résolution du Sénat soutenu par 49 démocrates.

La solution à deux États a échappé à une série de présidents américains. Qu’est-ce qui est censé avoir changé maintenant ? Les Israéliens ont appris une leçon brutale sur les dangers du retrait du territoire. Pendant ce temps, les sondages montrent les Palestiniens en Cisjordanie soutien massif le massacre des Israéliens le 7 octobre, et soutien au Hamas en général, y a également augmenté. Les exhortations de Blinken à deux États impliquent implicitement que les attaques du Hamas étaient motivées par l’absence d’État palestinien. Mais un dirigeant du Hamas la semaine dernière expliqué avec exubérance qu’il considère l’État palestinien comme une simple étape vers la destruction d’Israël.

Suivre cet auteur Jason Willick les avis

Il est courant depuis longtemps que les critiques accusent la politique israélienne d’être responsable de la faiblesse politique des modérés palestiniens. Depuis le 7 octobre, cet argument a pris une forme plus pointue : Netanyahu a donné du pouvoir au Hamas de manière stratégie diviser pour régner contre les Palestiniens. Mais ce n’était pas Israël qui a jeté les Palestiniens hors des bâtiments lors de la bataille de 2007 pour le contrôle de Gaza. Le Hamas et le Fatah se sont fait cela mutuellement. Israël a certes tenté d’exploiter les divisions palestiniennes, mais il ne les a pas créées. La revendication du Hamas à la légitimité populaire ancrée dans l’engagement de détruire Israël est désormais le principal obstacle à la création d’un État palestinien.

L’ancien diplomate Alon Pinkas, écrivant pour le journal libéral israélien Haaretz, décrit la discussion actuelle à deux États comme « complètement artificiel » et « détaché des réalités politiques ». Il observe que Netanyahu, politiquement assiégé mais complice, peut néanmoins brandir le spectre d’un État palestinien imposé par les États-Unis pour renforcer sa coalition de droite volatile. Mais Netanyahu n’est pas le seul pour qui un débat fantôme sur deux États est utile. Le plaidoyer de Biden en faveur d’un État pendant l’année électorale pourrait apaiser certains progressistes furieux de son soutien à la guerre d’Israël contre le Hamas. Les deux dirigeants bénéficient, avec leurs bases politiques respectives, du shadowboxing à deux États.

Pour de nombreux journalistes, la posture à deux États est quant à elle une délicieuse occasion de mettre en avant les divisions entre les États-Unis et Israël – et de construire une vision binaire morale claire du conflit. Mais regardez de plus près ce que disent Biden et Netanyahu, et les positions des deux dirigeants pourraient être plus flexibles qu’on ne le prétend parfois.

Par exemple, dans une seule déclaration Considéré comme excluant la création d’un État palestinien, Netanyahu a déclaré qu’« Israël doit contrôler la sécurité de toute la zone située à l’ouest du Jourdain », ajoutant : « C’est une exigence nécessaire, et cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté ». En d’autres termes, tout régime palestinien à l’ouest du Jourdain ne serait pas pleinement souverain. Mais lorsque Biden s’est appuyé sur Netanyahu au sujet de la création d’un État palestinien la semaine dernière, Compte du New York Timesle président a également « évoqué des options qui limiteraient la souveraineté palestinienne ».

Biden a déclaré aux journalistes après l’appel qu’« il existe un certain nombre de types de solutions à deux États ». La question de la création d’un État palestinien – oui ou non – passe à côté de l’essentiel. La question pertinente est de savoir comment accroître la capacité des institutions gouvernementales palestiniennes, en Cisjordanie et à Gaza, dans un régime qui tire sa légitimité d’une source autre que le type d’éliminationnisme prôné par le Hamas.

Comme l’observait le politologue Samuel Huntington dans son Étude de 1968 sur le développement politique« Le problème n’est pas de faire des élections mais de créer des organisations. Dans de nombreux pays en voie de modernisation, sinon la plupart, les élections ne servent qu’à renforcer le pouvoir de forces sociales perturbatrices et souvent réactionnaires. Il y a toutes les raisons de craindre que le Hamas ou des entités similaires ne contrôlent un État palestinien démocratique naissant au lendemain de cette guerre brutale.