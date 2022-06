Avis | Poursuivre Trump ? Mettez-vous dans la peau de Merrick Garland

En cours de route, l’accusation enflammerait davantage notre acrimonie partisane déjà flamboyante; consommer le reste du mandat de M. Biden; enhardir, et éventuellement renforcer politiquement, M. Trump ; et menacent de déclencher des récriminations tit-for-tat dans les administrations présidentielles. L’accusation pourrait ainsi compromettre l’objectif chéri de M. Garland de rétablir les normes d' »indépendance et d’intégrité » du ministère de la Justice, même s’il poursuit M. Trump au service de ces normes. Et si les poursuites échouent, beaucoup concluront que le pays et l’État de droit ont souffert énormément pour rien.

Les décisions de M. Garland seront profondément controversées et auront des conséquences au-delà de sa vie. Il est facile de comprendre, contrairement à ses nombreux détracteurs, pourquoi il recueille autant d’informations que possible – y compris ce qui a émergé du comité du 6 janvier et la poursuite des hauts responsables impliqués dans la violation du Capitole – avant de faire ces mémorables jugements.

Jack Goldsmith, professeur de droit à Harvard et chercheur principal à la Hoover Institution, est co-auteur de « After Trump : Reconstructing the President ».