Avis | Pourquoi Trump s’affaiblit

À en juger par les premiers sondages primaires, la stratégie DeSantis fonctionne aux dépens de la stratégie Trump. Le gouverneur est effectivement lié à l’ancien président dans les récents sondages du New Hampshire et du Michigan, et le conduit facilement en Floride – qui est l’État d’origine de DeSantis, oui, mais maintenant aussi celui de Trump.

Ces premiers chiffres ne prouvent pas que Trump peut être battu. Mais ils suggèrent fortement que si son cas pour 2024 est seulement qu’il a été cambriolé en 2020, cela ne suffira pas à réaliser une restauration.

Ce n’est pas parce que la majorité des républicains ont changé d’avis par le comité du 6 janvier ou ont soudainement décidé qu’en fait Joe Biden avait gagné équitablement. Mais le comité a probablement joué un rôle dans la saignée de la force de Trump, en le maintenant épinglé à l’élection de 2020 et à ses conséquences, en lui donnant une raison supplémentaire d’être obsédé par les ennemis et les traîtres et en rappelant constamment à ses partisans républicains les plus tièdes où le Trump l’expérience s’est terminée.

Par partisans tièdes, j’entends les républicains qui seraient enclins à répondre non si un sondeur leur demandait si l’élection de 2020 était équitablement gagnée, mais qui rejetteraient également la vanité – comme l’a fait une majorité de républicains dans un sondage Quinnipiac plus tôt cette année – que Mike Pence aurait pu légitimement faire comme Trump le souhaitait le 6 janvier.