Avis | Pourquoi Trump pourrait gagner à nouveau

Dans la théologie de la secte Trump, M. Trump est un dieu à double nature : il est à la fois le héros macho et fanfaron et l’éternelle victime à la merci des mêmes forces puissantes – les “élites” – dont ses partisans se croient victimes. par. D’où le refrain insistant : “Quand vous dites que Trump est méchant et idiot, vous dites que nous qui avons voté pour lui sommes méchants et idiots.” Cela ne suit pas logiquement, mais cette ligne de pensée concerne la transsubstantiation divine, pas la politique. La proposition de M. Trump à ses partisans est directement tirée de la Bible qu’il n’a probablement jamais lue : « Si le monde vous hait, gardez à l’esprit qu’il m’a détesté en premier.

Ce n’est pas penser à une campagne politique, c’est penser à un culte de la personnalité. Pourtant, les fiascos électoraux de 2018, 2020 et 2022 soulèvent la question de savoir si le maintien de la secte satisfaite en vaut la peine. Une grande partie de l’énergie psychologique derrière Stop the Steal vise à changer le sujet du fait que la coalition 2020 était, après tout, un partenariat perdant. Il n’a pas fait mieux en 2022.

Pourtant, si M. Trump saute tôt dans la primaire du GOP, il doit être considéré comme le favori républicain présumé. Son concurrent peut inclure M. DeSantis, qui la semaine dernière a en fait remporté une élection – dans une éruption, rien de moins – et réfléchit sûrement à la meilleure façon de mettre le genou à terre à M. Trump. Il ne fait aucun doute que M. DeSantis pense à l’exemple de 2016 de son collègue le sénateur floridien Marco Rubio, qui s’est lancé dans une attaque rhétorique contre M. Trump lors de la primaire républicaine et n’a réussi qu’à se mettre à l’écart, un cas classique de tentative de tuer le roi et échec.

Si la politique de M. Trump est fondamentalement personnelle, vous pouvez être sûr que son programme de gouvernement pour son deuxième mandat le serait aussi. C’est la paresse et l’ignorance, et non de bons conseils, qui l’ont empêché de faire autant de dégâts qu’il aurait pu en faire pendant sa présidence. Mais ses lieutenants ont appris de ces années chaotiques, et ils ont un plan pour doter non seulement son administration mais aussi une grande partie de la fonction publique fédérale avec des loyalistes politiques sous l’annexe F, une nouvelle classification des employés fédéraux que M. Trump a créée en 2020 au moyen de un décret exécutif, annulé depuis par le président Biden.

L’annexe F aurait essentiellement converti plusieurs milliers de postes de la fonction publique en nominations politiques, un projet que M. Trump prévoit de renouveler, « rendant ainsi chaque employé de l’exécutif licenciable par le président des États-Unis », comme l’a dit M. Trump. Ce serait une version moderne de la «règle personnelle» telle que pratiquée par des monarques absolus tels que le roi Charles Ier – une vision ironique pour un parti qui se dit toujours républicain.

Le GOP a eu tort de penser que M. Trump serait utile comme patte de chat en 2016, et ses échecs en série sur les fronts politique et politique auraient dû suffire à le démontrer. Les républicains n’apprennent ni rapidement ni facilement, mais ils apprennent.

Les républicains qui croient toujours que M. Trump sera l’instrument de leur salut politique en 2024 – ou qui sont cyniquement prêts à suivre pour la même raison – sont beaucoup plus susceptibles de le trouver comme l’instrument de leur destruction politique. Et peut-être est-il temps pour ces dinosaures de rencontrer leur astéroïde. La perte de l’actuel Parti républicain – déformé, dépravé, arriéré et, en fin de compte, fondamentalement anti-américain – profiterait au pays.