Avis | Pourquoi Stanford, Harvard et la NASA honorent-ils toujours un passé nazi ?

Les institutions qui blanchissent le passé nazi d’hommes dont les noms ornent les programmes de Harvard et de Stanford, qui font partie du Kennedy Space Center de la NASA et de plusieurs sites à Huntsville, en Alabama, le font généralement par tromperie par omission – effaçant l’histoire en omettant ou en écartant les faits gênants.

Comment les États-Unis sont-ils passés de la lutte contre le mal du nazisme à l’éloge des ex-nazis ? Cela a commencé avec la fin de la lune de miel de guerre entre Moscou et l’Occident. Avec l’Allemagne divisée et vaincue, l’Union soviétique de Joseph Staline est rapidement devenue le plus grand ennemi de l’Amérique. Washington avait besoin de technologie pour rivaliser avec le Kremlin et une Allemagne de l’Ouest solvable pour servir de rempart contre le communisme qui se répandait à travers l’Europe. Les ex-nazis ont offert une expertise alléchante. Ainsi, alors qu’une poignée de personnalités éminentes du Troisième Reich ont été pendues à Nuremberg, beaucoup d’autres ont vu leur passé nocif effacé en devenant partenaires et alliés dans la guerre froide.

Dans les années 1960, alors que la course à l’espace était bien engagée, l’ancien officier SS Wernher von Braun s’est retrouvé à rencontrer des présidents américains et à être présenté par les médias comme un magicien des mathématiques travaillant pour amener l’Amérique sur la lune. En d’autres termes : nous ne nous sommes pas contentés de l’embaucher, nous en avons fait un héros.

À peine 30 ans après la guerre, il y eut à peine une vague de surprise lorsqu’il fut annoncé que Harvard recevrait 2 millions de dollars (environ 12 millions de dollars aujourd’hui, ajustés en fonction de l’inflation) de la Fondation Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. C’était en 1974 et les fonds ont été utilisés pour créer le professeur d’études européennes de la Fondation Krupp ainsi que la bourse de recherche de thèse de la Fondation Krupp.

Alfried Krupp était un baron industriel et a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à Nuremberg. Son entreprise avait une usine construite par des esclaves à Auschwitz et mettait au travail environ 100 000 travailleurs forcés, dont des prisonniers de guerre, des détenus des camps de concentration et des enfants. Lorsque Harvard a accepté l’argent de Krupp, The Harvard Crimson a publié une lettre déclarant que “peu de noms sont plus honorés dans les annales des meurtres de masse et du génocide que celui de Krupp”. (En 1951, la peine de Krupp a été commuée et il a été libéré de prison.)